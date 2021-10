in

Maribel Guardia flirte avec ses charmes dans une mini-robe rose | INSTAGRAM

La belle actrice, animatrice et mannequin costaricienne, Maribel Guardia continue dans l’un des meilleurs moments de sa carrière après tant d’années d’être aimée par le téléspectateurs mexicains maintenant, il est passé aux réseaux sociaux pour continuer à y accroître sa popularité.

A cette occasion, nous aborderons l’une des publications les plus récentes sur son profil Instagram officiel un réseau social, où il garde ses fidèles fans heureux et gâté en partageant avec eux attractif Photographies de sa beauté.

C’est un divertissement dans lequel nous avons pu apprécier l’excellent résultat que le photographe a dans ses clichés, représentant Maribel dans un couloir qui la fascine, qui regorge de plantes et bien sûr où elle a la possibilité de poser pour continuez à modeler ces ensembles de vêtements élégants.

À ce jour, le cliché compte plus de 44 000 likes, ce qui montre la grande attention qu’il reçoit des internautes, qui apprécient de savoir qu’elle a mis en ligne de nouveaux contenus sur son profil.

Sa mini robe rose chaussons élégantes qui lui vont parfaitement cheveux noirs et bien sûr silhouette incroyable Ils étaient chargés d’apporter de la joie aux fans qui pourraient l’apprécier dans cette nouvelle étape de Influenceur qui vit de chez lui.

Cette photographie est la preuve que vous avez eu beaucoup de temps pour pratiquer car depuis le début de la situation mondiale Il a recherché les meilleurs coins de sa maison, les utilisant comme arrière-plan pour ces séances.



Maribel Guardia mannequin dans une mini robe rose.

Récemment, elle nous racontait qu’elle était en tournée aux États-Unis pour prendre son spectacle et faire profiter de sa présence, de son talent pour le chant et la danse et bien sûr le grand plaisir de la rencontrer en personne.

Il participait également à une pièce du CDMX intitulée “El Tenorio Cómico”, l’occasion encore une fois de jouer, d’apprendre les livrets et surtout les applaudissements du public chaleureux qui est présenté pour assister à sa mise en scène.

Jusqu’à présent, Maribel Guardia continue ses routines d’exercice, mentionnant qu’elle a une salle de sport personnelle à l’intérieur de la maison, qui a des photos tapissées sur tous les murs, elle a placé des photos d’elle-même de l’histoire de sa carrière toujours motivée à observer tout ce qu’elle a pu atteindre.

De cette façon, nous célébrons et partageons avec vous tous les succès de Maribel Guardia, et nous partagerons également avec Show News ses nouvelles, ses curiosités et tout ce qui se présente d’intéressant à son sujet afin que vous ne le manquiez pas.