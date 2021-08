Maribel Guardia flirte en tant que Jasmine d’Aladdin avant le théâtre

in

Maribel Guardia flirte dans le rôle de Jasmine d’Aladdin avant le théâtre | INSTAGRAM

Le beau chanteur, actrice et chauffeur costaricien, Maribel Guardia a montré qu’elle avait plusieurs talents et l’un des meilleurs qu’elle a est celui de la la modélisation, alors dernièrement, il en a profité et s’est consacré au téléchargement images étonnantes de chez vous.

Lorsque la situation mondiale a commencé, il s’est rendu compte que quitter sa maison et assister à des forums télévisés était quelque chose de risqué, alors il a commencé à voir les possibilités de rester à la maison, mais pas de s’arrêter. Générer des revenus décidé d’accepter certaines propositions.

Parmi l’une de ces propositions, il y avait plusieurs magasins en ligne qui l’a contactée pour lui proposer d’envoyer Robes et Ensembles de vêtements différent de chez elle pour l’empêcher de sortir afin qu’elle puisse les modeler et les promouvoir.

C’est ainsi que nous abordons aujourd’hui l’une de ses tenues les plus incroyables, celle dans laquelle il ressemble Jasmin de Aladin portant un pantalon large et un haut très semblable à celui de la princesse de Disney.

Nul doute que ses fans ont rapidement réagi et lui ont donné leurs likes, conduisant à la publication de plus de 25 000 likes, un bon nombre qui continue de croître à chaque fois que les utilisateurs arrivent et le voient.

De plus, elle-même a écrit dans la description de l’image qu’elle flirtait pour ses admirateurs juste avant d’aller au théâtre car en ce moment elle interprète le ténorio comique où elle participe avec d’autres grands acteurs et comédiens.

Il a déjà partagé plusieurs images de sa mise en scène, en fait il y a une publication dédiée uniquement à c’est ce que nous avons pu voir comment il joue sur scène d’une excellente manière et nous montre qu’il a aussi un grand talent pour jouer dans ce type de scène, il est très différent de la télévision ou de tout autre média.

Dans Show News, nous continuerons à partager avec vous toutes les nouvelles, les curiosités et bien sûr le contenu attrayant que Maribel Guardia est prête à partager avec nous très bientôt, car pratiquement chaque jour, elle télécharge des photos et est toujours prête à divertir son fidèle public.