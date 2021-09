Maribel Guardia mannequins élégantes dans une nouvelle tenue à vendre

A plus de 62 ans le beau modèle costaricien Maribel Guardia a montré qu’elle avait un excellents talents pour continuer à travailler et à promouvoir les différents ensembles de vêtements élégants, c’est qu’ils arrivent chez lui par colis.

Cette nouvelle vocation qu’il a développée, c’est grâce à situation mondiale qui l’a obligé à rester à l’intérieur pour prendre soin de lui, c’est ainsi qu’il a laissé un temps les caméras de télévision et s’est consacré à faire ces belles promotions comme celui que nous vous présenterons aujourd’hui.

C’est un divertissement qui a été posté sur son Instagram officiel, celui dans lequel elle apparaît dans une robe noire, et a des manches assez intéressantes, un design rare qui se combine parfaitement avec des baskets comme elle sait le faire, en plus de porter certains accessoires très mignons, anneaux, colliers et bien sur que cheveux foncés qui le distingue.

En fait, si nous y réfléchissons un peu, nous n’avons jamais pu voir Maribel Guardia avec une autre couleur de cheveux ou peut-être à une occasion dans le passé, cependant, elle a ce look de cheveux noirs depuis plusieurs années, alors combinez ça avec un robe de la même couleur il s’avère très bien il semble genre de clichés.

Bien sûr, ses fans sont immédiatement venus la soutenir en aimant la pièce de divertissement, menant à plus de 63 000 likes en quelques heures seulement.

Maribel Guardia modèles élégantes de chez elle.

On peut aussi voir que des mannequins célèbres sont venus la féliciter et l’aimer, tout comme Yanet García et d’autres collègues qui aiment aussi créer ce type de contenu dragueur.

Il convient de mentionner que plus vous avez de followers et plus les gens interagissent avec vos publications, cela génère un plus grand engagement avec votre public et les marques sont fascinées par la meilleure relation que vous entretenez avec les fans, vous pouvez obtenir de meilleurs contrats.

Suivez-nous sur Show News en profitant des nouvelles photographies attrayantes de Maribel Guardia ainsi que de ses nouvelles, de ses curiosités et de toutes les informations intéressantes qui se présentent autour d’elle, l’actrice et chanteuse qui a réussi à dominer le monde du divertissement au Mexique avec sa beauté et ses divers talents .