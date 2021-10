Maribel Guardia marque sa silhouette avec une robe noire ajustée | Instagram

Maribel Guardia a partagé l’une de ses photos les plus coquettes, où elle a utilisé un style frappant et très élégant robe noireC’était serré à sa silhouette et comme toujours ce type de vêtement fait ressortir ses charmes et ses courbes.

Aujourd’hui, le nom de Garde Maribel est associé à une belle et célèbre star mexicaine, bien qu’elle soit née au Costa Rica, sa silhouette continue de voler des soupirs et rend les hommes créatifs.

L’ex-femme de l’un des plus grands représentants de la musique romantique Joan Sebastian avec qui Julián Figueroa a eu un fils et qui, comme ses parents, est devenu une célébrité, bien qu’il n’ait pas encore atteint le succès de son père.

Dans l’image qu’elle a partagée à travers ses histoires sur Instagram, la actrice, chanteuse, animatrice et présentatrice de télévision pose au pied d’un escalier, vêtue de cette superbe robe qui semble être en deux pièces.

Surtout parce que la partie de la jupe est d’un noir intense et qu’elle est recouverte d’un autre type de tissu plus brillant, c’est un processus transparent donc il permet de voir ses intérieurs et il semble également qu’il y ait des pierres incrustées.

A pesar de que los colores que lleva en su atuendo no son pertenecientes por completo del mes de otoño, sin duda alguna el color negro nunca pasa de moda y se puede usar durante todo el año, aunque claro en diferentes horarios dependiendo de lo caluroso del jour.

Sûrement l’endroit où tu es Garde Maribel C’est sa propre maison, car derrière elle se trouve une belle entrée avec quelques meubles et aussi l’un de ses animaux de compagnie poméraniens.

Sans aucun doute, quelque chose qui a toujours attiré l’attention de cette beauté est sa silhouette exquise, cependant, y a-t-il un secret pour toujours être parfait ?

Combien de chirurgies Maribel Guardia a-t-elle subies ?

On dit que les cinq arrangements esthétiques séduisants et célèbres du Costa Rica, certains pour certaines personnes pourraient être plus qu’évidents, alors nous énumérerons certains de ceux qui sont connus selon les experts en beauté.

La rhinoplastie est le changement ou la modification de la structure du nez, de nombreuses personnes doivent subir cet arrangement pour améliorer la respiration.

La seconde et celle qui saute aux yeux est l’augmentation de ses charmes postérieurs, suivie d’une mastopexie, c’est-à-dire la levée de cette partie précisément de son corps.

On dit qu’elle a également subi une rhytidoplastie qui consiste à enlever l’excès de graisse de son visage et enfin une liposculpture pour affiner ses courbes en extrayant de la graisse, alors sûrement cette beauté ne doit pas tout à la salle de sport.