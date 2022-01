Maribel Guardia met en avant ses charmes élégants pour la fin de l’année | INSTAGRAM

On connaît parfaitement l’excellent niveau qu’a la célèbre costaricaine Maribel Guardia comme modèle, qui depuis son arrivée en Mexique Elle a progressé dans sa carrière, commençant d’abord par un concours de beauté, puis faisant partie du milieu artistique et devenant une favorite.

À ce jour, il travaille toujours et profite des fruits de son grand effort, vivant dans une maison confortable et élégante dans le CDMX, profitant de ses paysages et de sa nature.

Mais non seulement il se consacre au plaisir, mais il continue également à se consacrer à ce qu’il aime le plus, à savoir le la modélisation et la performance, a récemment collaboré avec des magasins en ligne pour la rencontrer et travailler avec elle pour y parvenir.

C’est ainsi que cette fois Maribel a décidé de dire adieu à l’année, juste un avant-dernier, en posant depuis le sol de son balcon, à la recherche d’une nouvelle pose pour épater les internautes qui pourraient l’apprécier. charmes dans cette jolie ensemble Élégant.

Elle portait un chemisier à col croisé très intéressant qui la tenait beauté et qu’il l’a aussi associé à un joli pantalon avec un tissu très brillant, bien sûr aussi des baskets qui se marient parfaitement et tout ce style qu’il a.



Maribel Guardia exhibe ses charmes dans une tenue élégante pour la fin de l’année.

Le contenu a suscité des milliers de réactions dès le premier instant où il a été publié, ce qui me montre qu’il y a beaucoup de gens qui sont prêts à le soutenir dès qu’il fait quelque chose.

Maribel Guardia souhaite que si vous êtes intéressé par l’une de ces tenues, vous puissiez les acheter en cliquant sur le magasin qu’elle étiquette dans chacune des images qu’elle partage, cette fois ce peut être une bonne idée de clôturer l’année avec de nouveaux vêtements.

Mais elle partage non seulement des vêtements élégants, mais fait également la promotion de produits, de tenues de sport et même de sa propre crème de beauté, dans laquelle elle avoue avoir tous les secrets que vous avez toujours voulu connaître pour conserver sa jeunesse.