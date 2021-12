Maribel Guardia met en valeur ses courbes en tenue de sport blanche

Maribel Guardia met en valeur les courbes dans sa tenue de sport blanche | INSTAGRAM

Le magnifique modèle costaricien, Maribel Guardia, a montré que sa passion pour la gym est l’une des situations qui lui ont permis de préserver au maximum sa beauté, affichant toujours des courbes impressionnantes sur ses réseaux sociaux.

A cette occasion, la belle chanteuse montrait à quel point elle était belle dans cette tenue de sport blanche, qui lui a fait beauté brillera pour les caméras immédiatement.

Il ne fait aucun doute que la publication a réussi à attirer l’attention des utilisateurs qui ont surfé sur son Instagram, provoquant plus de 25 000 personnes à l’aimer, un nombre qui continue de croître au fil des minutes et qui montre simplement la grande admiration et le soutien avec lesquels compte par son auditoire fidèle.

Dans les commentaires on peut voir combien de personnes la félicitent, des internautes qui savent qu’elle essaie de garder les gâtés, vêtue d’un figure d’envie même de la part des plus jeunes, on peut lire comment certains de ses confrères du milieu artistique en sont également venus à reconnaître sa beauté.

En dépit d’avoir 62 ans Maribel Guardia n’arrête pas de voler des soupirs et bien plus dans ces photos sur lesquelles ses poses parviennent à impressionner les gens qui ne l’avaient pas vue depuis un moment, elle continuera à prendre soin d’elle et à montrer ses réalisations.



Maribel Guardia partage ses courbes dans cette jolie tenue de sport blanche.

Cette activité de mannequinat à domicile a fonctionné pour elle pour générer des revenus et continuer à travailler, elle est une influenceuse et a montré qu’elle partage non seulement sa beauté mais aussi des messages positifs où elle cherche à faire réfléchir ses followers et leur donner quelque chose positif.

Il est important de se rappeler que Maribel Guardia participe à une pièce intitulée « El Tenorio Cómico », dans laquelle elle joue « Doña Inés », essayant de faire revivre la belle tradition de la mise en scène en direct, accompagnée d’autres grands artistes qui participent à ses côtés.

Restez sur Show News et continuez à profiter du beau contenu de Maribel et bien sûr aussi de toutes les nouvelles ou nouvelles intéressantes qui apparaissent à son sujet.