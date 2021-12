Maribel Guardia met sa silhouette en valeur dans une élégante robe lilas | INSTAGRAM

La belle actrice et chanteuse costaricienne, Maribel Guardia, publie constamment des photographies qu’elle génère lors de séances photographiques destinées à promouvoir différentes tenues, montrant à cette occasion sa silhouette dans une belle robe lilas élégante.

Le aussi conducteur Il a montré qu’il avait non seulement du talent pour la télévision, mais qu’il a maintenant concentré ses followers sur ses réseaux sociaux, appréciant ce travail d’influenceur qui lui a permis de travailler dans le confort de son foyer.

Sa publication rassemble plus de 35 000 likes en quelques heures et est la preuve qu’il a beaucoup de soutien des internautes, ils pourraient profiter de votre silhouette et aussi les mots de grande valeur que Maribel utilise pour écrire dans la légende.

C’est que la célèbre profite toujours de l’attention pour nous donner quelque chose de plus qu’un aperçu de son physique, plaçant un message où elle cherche à donner un enseignement aux personnes qui viennent la voir et apprendre quelque chose de ce qu’elle a pu à acquérir au cours de tant d’années d’expérience dans le show business.

Malgré ses 62 ans, Maribel continue de chercher jeune et jolieInvestissant la majeure partie de son temps à faire de l’exercice dans sa salle de sport personnelle, qui est couverte de photos d’elle depuis le début de sa carrière, mais pas seulement cela, mais aussi un régime dans lequel elle prend soin de tout ce qu’elle mange.



Maribel Guardia continue avec la promotion de robes attrayantes et cette fois c’était une robe lilas.

À plusieurs reprises, elle nous a montré qu’elle avait un excellent goût pour combiner chaussures et accessoires avec les différentes tenues que les magasins de vêtements en ligne lui envoient, que vous pouvez également acheter via ses profils qu’elle partage elle-même.

Il est également important de se rappeler que Maribel Guardia participe à une pièce intitulée « El Tenorio Cómico », dans laquelle elle joue « Doña Inés », essayant de ramener la belle tradition de la mise en scène en direct, accompagnée d’autres grands artistes qui participent avec elle .

Dans Show News, nous continuerons à partager avec vous les nouvelles, les curiosités et bien sûr toutes les nouvelles intéressantes qui surviennent sur la belle artiste du Costa Rica qui n’a cessé de conquérir les Mexicains depuis son arrivée dans le pays.