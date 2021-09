Maribel Guardia modèle et vit intensément dans une robe rouge

La beauté de la belle actrice et animatrice costaricienne Maribel Guardia a été présente dans le monde du divertissement en Mexique depuis plusieurs années maintenant, depuis qu’il est arrivé pour participer au concours de Miss Univers est resté ici pour travailler.

Aujourd’hui, il n’est pas prouvé une fois de plus que son beauté est dédié à ses fidèles admirateurs, qui entrent votre profil officiel de Instagram pour profiter de ces divertissements qu’elle partage.

A cette occasion, il s’est consacré à l’utilisation d’un robe rouge et donne nous un bon conseils de vie: « En direct, c@rajo, en direct ! Et si quelque chose ne te plaît pas, change-le, et si quelque chose te fait peur, surmonte-le, et si quelque chose te fait tomber amoureux, saisis-le », étaient ses sages paroles.

Bien sûr, le divertissement fonctionne parfaitement pour que ses fans apprécient et égayent leur journée, en plus du fait que le message est assez positif, il nous invite à apporter des changements si nous en avons besoin et à vivre au mieux. .

Sûrement après si longtemps à la maison dans cette situation mondiale, elle a eu de nombreux moments pour réfléchir et c’est pourquoi elle souhaite partager ses connaissances et son expérience avec nous pour essayer de nous aider d’une manière ou d’une autre.

Maribel Guardia en robe rouge nous donne une leçon de vie.

En plus de travailler et de promouvoir la robe que vous pouvez d’ailleurs acheter via une boutique en ligne avec laquelle la chanteuse costaricienne collabore également, elle veut donner un petit plus à son public.

Bien sûr, les “j’aime” sont arrivés immédiatement, entraînant la publication de plus de 22 000 interactions en peu de temps, ainsi que des milliers de commentaires dans lesquels leurs fans et même certaines célébrités comme Yanet García sont toujours présents commentant avec amour. .

Nous vous recommandons de ne pas vous détacher de Show News pour continuer à profiter de cette belle Costaricaine qui est aussi une grande actrice et qui le montre dans ses performances comme “El Tenorio Cómico”, une mise en scène qui lui a fait relever le défi d’un public en direct une fois de plus, Maribel Guardia peut gérer cela et plus encore.