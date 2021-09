Maribel Guardia montre sa beauté spectaculaire au Golden Gate | INSTAGRAM

La beauté du beau animatrice, actrice et chanteuse costaricienne Maribel Guardia est appréciée des téléspectateurs au Mexique depuis de nombreuses années et est devenue l’une des stars les plus aimées, une façon incroyable de se montrer devant les caméras et aussi pour la façon dont elle partage les choses avec elle. belle personnalité.

A cette occasion, encore une fois, il a décidé de permettre à ses fans Internet de partager sur leurs réseaux sociaux officiels une photographie dans laquelle il montrait qu’il passe un excellent moment à États-Unis travaillantEh bien, en plus d’être en tournée, il en profite également pour visiter certains des moments et des lieux les plus importants.

Maribel a été photographiée depuis le doré Portail l’un des ponts les plus célèbres au monde et qui est immédiatement reconnu par les personnes qui ont vu ses photos totalement une icône de la ville de San Francisco.

La pièce de divertissement qu’il a placée sur son Instagram officiel un profil, où il fait communiquer ses fans et leur montre un peu de son quotidien, partageant parfois ses aventures telles qu’il est dans lesquelles il peut être vu très frais et heureux.

Bien sûr, les likes ont commencé à pleuvoir dans la publication, la portant à plus de 20 000 en quelques heures, le public est là pour la soutenir dans tout ce qu’elle télécharge, même si ce n’est pas une photo des plus attrayantes mais quelque chose de plus décontracté.

Mais il est important de mentionner que lorsqu’il s’agit d’un photographie affectueuse dans lequel il apparaît portant ses charmes, attention ils commencent à arriver en tas et parfois il parvient à dépasser son record de likes.



Maribel Guardia exhibant sa beauté du Golden Gate.

En fait, il voulait préciser que malgré son travail, il ne se pousse pas trop et profite de son temps libre pour faire ces promenades, ce n’est sûrement pas le seul endroit qu’il a eu l’occasion de visiter, car San Francisco a de nombreuses activités que vous pouvez faire au cas où vous voudriez connaître la région.

De plus, les commentaires reflètent le bon goût que vous avez pour le public là-bas, bon nombre des compliments les plus créatifs qu’ils ont et d’autres plaçant davantage des émojis et des messages de cœur où ils déclarent le grand amour qu’ils ont pour vous.

Sur le cliché on voit aussi qu’elle porte un chapeau, une blouse noire et un sweat avec lequel il fait beau puisque dans cette ville la température baisse déjà donc elle a dû s’emmitoufler un peu et se protéger pour ne pas subir n’importe quel accident et pouvoir continuer votre visite.

De plus, normalement dans ses descriptions de photos, elle parvient à communiquer un message positif plein d’énergie dont elle profite pour continuer ses devoirs et obligations car elle ne cesse de s’efforcer d’obtenir cet argent avec lequel elle soutient sa famille et elle-même dans cette vie tranquille et avec le confort que vous aimez tant.

Bien sûr, elle nous a montré qu’elle est l’une des personnes les plus travailleuses qu’elle modélise toujours, qu’elle soit à la maison en tournée ou qu’elle fasse une pause, profitez-en pour sortir l’appareil photo pour capturer cette beauté que les Mexicains et les Latino-Américains aiment .adoraient regarder sur leurs écrans, que ce soit leur téléphone portable ou leur ordinateur.

Dans Show News, nous vous invitons à continuer à surveiller leur actualité, des données intéressantes et bien sûr des images aussi attrayantes que celle que nous présentons aujourd’hui, voire certaines encore plus coquette car elle est généralement partagée dans des robes élégantes et cherchant à remplir son rôle d’influenceur. , la faisant s’intéresser aux vêtements qu’elle modélise en collaboration avec les boutiques en ligne qui la sollicitent pour se faire connaître.