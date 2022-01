Maribel Guardia montre une belle silhouette en tenue de sport

Maribel Guardia montre sa belle silhouette en tenue de sport | INSTAGRAM

Beaucoup de gens se demandent comment Maribel Guardia parvient à la garder chiffre alors incroyable à ses 62 ans, à plusieurs reprises, il s’est consacré à avouer certains secrets mais le plus important de tous est la constance dans le exercer.

Cette fois la belle conducteur de la télévision, chanteuse, actrice Oui Danseur Il s’est chargé de démontrer la vraie raison pour laquelle sa silhouette est également maintenue, vêtue d’une belle tenue de sport avec laquelle il a réussi à surprendre ses fans Internet.

Et c’est que cela fait déjà plusieurs mois que la célèbre incursion dans le monde des réseaux sociaux et a réussi à gagner le respect des utilisateurs comme un excellent Influenceur, partageant différentes tenues que vous obtenez dans les magasins en ligne où vous pouvez également acheter, comme ce pantalon et ce sweat-shirt pour lui Gym.

De cette façon le costaricain Il nous invite à rester en bonne santé, mais il a également accompagné la publication d’un message dans lequel il assure que si nous agissons avec le cœur, des choses positives viendront de l’univers.

Son divertissement n’a que quelques heures pour être réalisé et a déjà des milliers d’interactions, ses admirateurs des réseaux sociaux n’arrêtent pas de profiter de cette belle silhouette qui est aussi le résultat d’un excellent régime, bien qu’il n’ait pas été révélé non plus que le dimanche il donne son repos.



Maribel Guardia démontre la raison de son excellente silhouette dans cette tenue sportive.

Elle profite de cette journée du week-end pour manger ce qu’elle veut, mais bien sûr sans sortir de la ligne, elle est toujours très consciente des kilos qu’elle pèse et de récupérer en cas d’avoir pris un peu plus que ce qui est autorisé.

De plus, nous savons qu’elle a une salle de sport personnelle à l’intérieur de sa maison, qui regorge de photos d’elle depuis le début de sa carrière jusqu’à aujourd’hui, un excellent moyen de rester motivé et concentré sur ses objectifs et de rester comme elle a été. .

