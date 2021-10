Maribel Guardia ouvre la ceinture de Livia Brito et montre sa beauté | INSTAGRAM

La belle animatrice costaricienne, Maribel Guardia, a conquis le cœur des Mexicains et des Latino-Américains grâce à son incroyable talent pour la conduite, le mannequinat pour les produits et bien sûr aussi pour le chant, puisqu’elle est aussi une chanteuse qui a même récemment fait une tournée du Les États-Unis regorgent de performances.

Aujourd’hui, nous aborderons le résultat de l’une de ses œuvres les plus récentes, celle qu’il a adoptée depuis le début de la situation mondiale depuis le confort de sa maison où il a eu l’occasion de recevoir différents produits tels que tenue de sport et bien sur aussi robes élégantes, bien que cette fois un ceinture Qu’est-ce que votre partenaire et ami font la promotion ? Livie Brito.

C’est vrai, Maribel s’est chargée de taguer son amie et de lui montrer que cette ceinture fonctionne parfaitement pour elle, avec laquelle elle a réussi à avoir des résultats incroyables sur ses abdos qui sont très bien marqués et bien sûr elle a défendu avec toute son énergie d’être capable de rester jeune et jolie pendant encore de nombreuses années.

Il ne faut pas oublier que le aussi actrice il a un Gym personnel A l’intérieur de sa maison qui est tapissée de photographies d’elle-même, depuis son plus jeune âge jusqu’à aujourd’hui, afin qu’elle puisse voir son évolution et comment elle a été préservée et gardée belle pendant si longtemps, ce qui la motive à continuer ses efforts.

De la même manière, il a montré qu’il avait l’une des silhouettes les plus impressionnantes du monde du divertissement au Mexique malgré avoir 62 ans Elle se défend bien sûr comme l’une des plus belles et bien sûr que sur la photo on a pu l’apprécier dans le confort de sa salle de sport.

Mais le meilleur de tous, c’est quand elle a ouvert la ceinture qu’ils sont tellement acclamés par le public et les téléspectateurs qu’elle manque déjà à ces télévisions puisqu’elle apparaissait auparavant dans l’émission matinale de Televisa aujourd’hui pendant de nombreux jours consécutifs.



Cependant, à ce jour, il reste à l’intérieur de sa maison bien qu’il ait parfois des événements tels que sa participation à la pièce de théâtre El Tenorio Cómico où, avec d’autres acteurs célèbres, il a eu l’occasion de divertir son public et de faire ce que vous aimez le plus.

Dans les commentaires, nous pouvons voir que d’autres célébrités sont venues la féliciter bien sûr, beaucoup d’entre elles sont des femmes tout aussi belles et du monde du divertissement en plus de tous ces utilisateurs qui se considèrent comme ses admirateurs et qui bien sûr la soutiennent dans tout elle télécharge.

Maribel Guardia continuera à choyer le public et à le garder heureux en partageant ces types d’instantanés que je n’hésite jamais à partager en plus de ce qu’elle inclut dans la description de ses photos des messages positifs qui fonctionnent parfaitement pour une réflexion quotidienne et pour diffuser une énergie positive à tous ceux qui la partagent.