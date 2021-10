Maribel Guardia perd Glamour, avec des tubes de Doña Florinda

Maribel Guardia perd le Glamour, avec des tubes de Doña Florinda | INSTAGRAM

Le beau modèle de chanteur et actrice costaricienne, Maribel Guardia, nous sommes habitués au fait que les appareils photo semblent toujours beaux, soignés et avec les meilleurs ensembles de vêtements qui a en plus de quoi dernièrement il a été chargé de promouvoir diverses boutiques en ligne qui lui envoient les vêtements les plus haute qualité.

Cependant, vous ne pouvez pas toujours garder votre glamour et cette fois-ci, vous pourriez dire que vous l’avez perdu en mettant des tubes dans vos cheveux et en vous habillant comme si vous étiez ‘Mme Florinda ‘ le célèbre personnage de ‘Chavo du 8′, qui est l’une des émissions de télévision les plus célèbres au monde.

C’est un divertissement placé par Maribel toute seule Instagram officiel dans lequel il apparaît avec le créateur de la série et qui joue le chavo del ocho Roberto Gómez Bolaños.

La photographie a attiré l’attention de milliers d’utilisateurs qui leur ont donné vos goûts pour porter une publication à près de 20 000 en quelques heures seulement, ils ont également partagé l’image afin que davantage de personnes puissent apprécier cette facette de Maribel, que nous ne pouvons normalement pas voir tous les jours Ainsi, il apparaît toujours avec ses cheveux très bien arrangés et dénoués.

Outre le robe qu’il portait est de couleur assez frappante bleu Avec ce design qui semble porter un tablier, pensez peut-être à inviter une tasse de café à un “professeur Girafales” qui existe dans votre vie.

Il ne fait aucun doute que le Costaricain s’est taillé une grande place dans le monde des spectacle au Mexique montrant toujours que malgré les années sa beauté peut continuer à être préservée avec de nombreux exercices, une alimentation saine et bien sûr de nombreux soins qu’elle a.



Maribel Guardia avec Roberto Gómez Bolaños interprétant sa version de Doña Florinda.

Récemment, elle participait à la pièce de théâtre de ténorio comique avec d’autres acteurs célèbres qu’elle est, ils ont donné à leur public des moments incroyables de plaisir sur scène en jouant son rôle de Doña Inés Maribel, elle parvient à gagner le cœur de nombreux spectateurs.

Elle nous a également récemment montré qu’être ici aux États-Unis pour présenter son spectacle obligeait son public à l’écouter chanter et à profiter d’une soirée avec elle, bien sûr en la voyant en personne et en appréciant grandement ce grand détail de sa visite.

Maribel Guardia continúa ejercitándose en su gimnasio personal que está dentro de su propio hogar, en donde tiene muchísimas fotografías por toda la pared, una de sus más grandes motivaciones es ver como se ha conservado y lo bien que le ha funcionado todo lo que ha hecho pour le faire

