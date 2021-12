Maribel Guardia porte des charms avec passion dans un maillot de bain rouge | INSTAGRAM

Les fans de la belle modèle costaricien, Maribel Guardia, prenez en considération que la beauté du célèbre 62 ans continue d’être l’une des plus attractives pour le public, un chiffre si impressionnant qu’il continue d’être pertinent.

Cette fois aussi chanteuse était dédié à modeler avec passion encore une fois, cette fois en maillot de bain rouge qui a fait que ses admirateurs n’ont pu éviter de partager le cliché sur un compte fan à la recherche d’internautes de plus en plus nombreux à apprécier cette belle silhouette.

Et est-ce que le actrice Elle aime vraiment beaucoup pouvoir poser devant les caméras et créer ces divertissements, après tant d’efforts dans la salle de sport personnelle qu’elle a chez elle, ainsi que les régimes sans fin qu’elle a suivis, elle se sent très fière de ses réalisations Et bien sûr il faut les montrer et bien mieux si c’est sous forme de travail.

Non seulement épouses pour le plaisir ou pour le plaisir, mais à de nombreuses occasions, il se retrouve à collaborer avec certains magasin de vêtements ou une marque qui l’a recherchée pour collaborer, les entreprises lui font confiance et sa popularité, sachant également qu’elle le fera parfaitement et avec toute la qualité possible.

Sur cette image, on peut la voir en train de modeler avec une main sur sa taille et une sur le mur où elle est adossée, très souriante et avec ces longs cheveux noirs qui la distinguent et qui la font charmes regardez encore plus belle, réussissant à avoir des milliers de likes et de nombreux commentaires d’admiration, de compliments, de félicitations et bien sûr de déclarations d’amour.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO COQUET DE MARIBEL



Maribel Guardia démontre sa beauté et son professionnalisme.

Rappelons que récemment, grâce à la réactivation de l’industrie du divertissement, Maribel a eu l’occasion de faire une tournée aux États-Unis et aussi de revenir sur les scènes de théâtre.

Il participe actuellement au ténorio comique avec d’autres grands acteurs avec lesquels il ne cesse d’impressionner avec son excellente interprétation de Doña Inés, un personnage qui l’a comblé de bonheur ces derniers mois.

Dans Show News, nous continuerons à partager ces images séduisantes de Maribel Guardia et bien sûr aussi toutes les nouvelles ou informations intéressantes qui sont connues à son sujet.