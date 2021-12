Maribel Guardia porte des charms dans une robe au tissu fin | INSTAGRAM

Pas un seul jour ne passe sans la beauté modèle costaricien, Maribel Guardia partage un nouveau cliché pour montrer ses charmes sur ses réseaux sociaux, ainsi que ce avec quoi elle collabore avec divers magasins de vêtements en ligne qui se chargent de vous envoyer les différentes tenues que vous utilisez.

Cette fois aussi actrice Elle posait dans une jolie robe sombre, cependant, le tissu qui se trouve sur son torse est très fin et elle n’a donc pas pu contenir sa beauté devant la caméra.

C’est donc dans ce domaine que ses fans pourraient tellement apprécier qu’ils apprécient la chanteuse, Maribel bien sûr très souriante utilisant l’une de ces poses qu’elle sait déjà parfaitement fonctionner pour avoir l’air phénoménal.

Il y a eu plus de 25 000 likes qui se sont rencontrés dans ledit publication, un divertissement placé sur son Instagram dans lequel certains de ses collègues modèles sont également arrivés, tels que Yanet Garcia, qui se consacre également à la création de contenu mais beaucoup plus haut en ton.

Maribel Guardia a également eu l’occasion de modéliser de beaux maillots de bain dans différents divertissements, cependant, récemment, elle s’est concentrée sur la promotion de robes élégantes et d’ensembles à la mode, cherchant à ce que les internautes connaissent un moyen sûr d’acheter ces produits en ligne. magasins, sans avoir besoin de sortir de chez vous.



Maribel Guardia partage sa beauté dans différentes robes pour promouvoir les différents magasins avec lesquels elle collabore.

Cette activité lui a permis de générer des revenus et de continuer à travailler, elle est une influenceuse et a montré qu’elle partageait non seulement sa beauté, mais aussi des messages positifs où elle cherchait à faire réfléchir ses abonnés et à leur donner quelque chose de positif.

Il est également important de se rappeler que Maribel souhaite que vous alliez au théâtre pour voir la pièce sur laquelle elle travaille, une mise en scène intitulée « El Tenorio Cómico », où elle participe avec d’excellents compagnons et espère que vous l’aimerez.

Pour les fans de Maribel Guardia, il serait conseillé de continuer sur Show News pour continuer à profiter du meilleur contenu de la célèbre femme du Costa Rica ainsi que de ses actualités, ses curiosités et bien sûr aussi les nouvelles intéressantes qui peuvent survenir à son sujet.