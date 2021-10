Maribel Guardia porte une belle robe blanche, plus belle que jamais | Instagram

Le beau actrice Maribel Guardia il n’y a pas de jour qui ne se démarque parmi les gens et c’est que chacune de ses tenues est extrêmement précieuse, alors elle n’hésite pas à les montrer tous les jours sur ses différents réseaux sociaux.

La vérité est que tant pour son talent que pour conducteur, actrice et chanteuse quant à sa beauté et sa grande sensibilité, Maribel Guardia est l’une des célébrités les plus aimées de la télévision latino-américaine.

En plus de son charisme incontestable, la chanteuse se distingue dans le monde du divertissement pour être l’une des femmes latines les plus belles et les plus étonnantes, cependant, en même temps, caractérisée par son style raffiné et chaleureux lorsqu’il s’agit de se montrer devant de ses fans et followers.

En fait, sa dernière publication sur Instagram n’est qu’un petit exemple, plus spectaculaire que jamais.

Hier, il a partagé avec ses millions de followers une photo où il arbore une longue robe blanche avec laquelle il accueille une nouvelle semaine.

#heureux #lundi Nouvelle semaine, nouveaux objectifs, nouvelles bénédictions, nouvelles opportunités. #look @ blacksecret.mx », a écrit l’actrice dans ladite publication.

Jusqu’à présent, la photographie a réussi à atteindre plus de 15 000 likes et un nombre incalculable de commentaires de ses adeptes qui la remplissent de bonnes vibrations.

D’autre part, au fil des années, Maribel a réussi à devenir une inspiration pour de nombreuses personnes et c’est qu’à son âge, elle continue à faire des projets professionnels incroyables et est constamment active, c’est pourquoi beaucoup de ses followers l’admirent.

En effet, l’actrice a révélé qu’elle était constamment interrogée sur son apparence physique, sur la façon dont elle prend soin de sa peau, qu’elle a réussi à préserver, elle a donc choisi de créer un produit de beauté pour les soins de la peau.

Il y a quelques jours, il a partagé une vidéo dans laquelle il a annoncé qu’il lançait son propre produit botanique plein de vitamines qui aide à renforcer et rajeunir la peau.

A noter qu’elle a commencé sa carrière de mannequin en participant au concours Miss Costa Rica début 1978, à l’âge de 19 ans, où elle a réussi à obtenir le titre et, avec lui, le droit de représenter son pays natal ce même au concours international Miss Univers basé à Acapulco, au Mexique, où elle a remporté le titre de Miss Photogénique, décerné à l’époque par la presse internationale et mexicaine réunie lors de l’événement.

De son côté, la société de télévision mexicaine Televisa lui a offert, à la suite de la reconnaissance obtenue pour sa participation à Miss Univers, une bourse pour étudier le théâtre, le chant et la danse à l’Académie Sergio Bustamante, aujourd’hui Centre d’éducation artistique.