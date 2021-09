in

Maribel Guardia porte une mini-robe spectaculaire depuis son balcon | INSTAGRAM

Encore une fois la belle chanteuse, mannequin et conducteur La Costaricaine Maribel Guardia s’est avérée être une excellent influenceur, mannequinat depuis le balcon de sa maison dans une mini-robe bleue et rouge ainsi que des baskets rouges qui se combinaient parfaitement.

De cette façon, il a partagé un morceau de teneur dans la plupart coquette spectaculaire depuis le balcon de sa maison, où il a réussi à prendre quelques-uns des plus beaux clichés que nous ayons vus sur les réseaux sociaux en termes de modèles vestimentaires.

Cela en dit long sur la belle femme de 62 ans Eh bien, bien qu’il n’utilise que sa maison comme arrière-plan pour les photographies, il a réussi à trouver les meilleurs décors et à tirer le meilleur parti de cette belle forêt derrière sa maison.

Il convient de mentionner qu’avec cette photo, vous donnez le Bienvenue à Septembre, en espérant qu’il arrive plein de santé, d’amour et de bénédictions à la fois pour elle et pour ses fans qui l’aiment tant.

Bien sûr ce publication Cela fait partie de la collaboration qu’elle entretient avec cette boutique en ligne, qui lui donne les tenues pour qu’elle puisse ainsi les promouvoir, réussissant à attirer l’attention de nombreuses personnes et plus de 120 000 likes en quelques heures.

De plus, les commentaires flatteurs sont arrivés immédiatement, en fait, il y en a tellement que parmi eux on peut apprécier certaines personnes célèbres telles que Yaneth García, qui est venue la féliciter et mettre un visage amoureux.

Il faut également se rappeler que Maribel Guardia participe à la bande dessinée Tenorio, une pièce où, avec d’autres acteurs, elle se consacre à profiter de la scène et de la mise en scène, ce qui est l’une de ses choses préférées dans la vie.

De plus, dans ses stories Instagram, il nous transmet un peu plus que ce qu’il fait en dehors du milieu de l’émission, partageant parfois ce qu’il vit au fil de ses voyages et partageant même quelques actualités à travers ce média.