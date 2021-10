Maribel Guardia pose avec les plus belles courbes du show | INSTAGRAM

Pour la grande majorité des Mexicains, l’une des figures les plus attractives au monde de spectacle C’est sans aucun doute Maribel Guardia la costaricain qui est venu au pays pour gagner le cœur des téléspectateurs depuis de nombreuses années maintenant.

Aujourd’hui la chanteuse s’est aussi chargée de confirmer car elle a l’une des plus belles courbes du monde de la Spectacle, tout en modelant à partir de jolis escaliers en bois dans un élégante robe verte avec des ornements de perles blanches ainsi que de l’accompagner d’incroyables baskets blanches avec harnais transparent.

Il ne fait aucun doute que la photo a réussi à capturer parfaitement sa silhouette et les excellents résultats qu’elle a grâce à ses heures de Gym, ongle Vie saine et bien sûr tout le soin qu’il donne à son être, une vie consacrée à se garder en bonne santé et beau.

C’est un divertissement publié sur son Instagram officiel, une publication qui vous a valu plus de 60 000 likes en quelques heures et dans laquelle certains de ses célèbres collègues sont venus souligner à quel point ils aiment son travail. la modélisation, ainsi que de nombreux autres utilisateurs qui n’arrêtent pas d’assurer qu’elle est l’une des plus belles femmes que ce monde ait jamais vues.

Il est également important de mentionner que son visage est magnifique, une chevelure longue et raide qui se combine parfaitement et une pose digne d’un modèle professionnel, dessinant un grand talent de modèle, une activité qu’elle pratique depuis les derniers mois depuis le monde situation a commencé et depuis le confort de votre foyer.



Maribel Guardia explique pourquoi elle a les meilleures courbes de la série.

Et c’est que la célèbre travaillait dans le programme aujourd’hui depuis longtemps mais grâce à ce qui s’est passé dans le monde elle a préféré chercher un autre moyen de générer des revenus et de rester à l’intérieur de sa maison c’est ainsi qu’elle a découvert ses dons en tant qu’influenceur en contactant diverses entreprises qui se consacrent à la vente d’ensembles de vêtements en ligne, certains magasins auxquels vous pouvez accéder à partir de chacune de leurs publications où ils taguent leurs profils.

Ce travail lui a permis d’éviter les projecteurs, cependant, dernièrement, elle a fait une tournée aux États-Unis où elle a montré qu’elle travaille toujours très bien en tant que chanteuse et qu’elle a pas mal de fans qui sont prêts à la soutenir et à la fréquenter. concerts en live.

Le Tenorio Cómico participe également à la pièce, qui sera d’ailleurs diffusée en direct ce samedi 30 octobre, au cas où vous voudriez la regarder, vous pouvez la faire dans le confort de votre maison.

Restez avec nous sur Show News et continuez à profiter des excellentes images que Maribel Guardia parvient à nous transmettre et à partager avec ses fans pour les garder heureux.