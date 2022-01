Maribel Guardia reçoit 2022 élégante et pleine de mousse | INSTAGRAM

Vous avez sûrement déjà compris que la belle modèle costaricien, Maribel Guardia, aime beaucoup pouvoir partager un peu plus sa vie à travers elle réseaux sociaux avec ces millions d’adeptes pour être au courant d’elle.

Pour cette même raison, il a décidé de partager avec ses fans comment il a dit au revoir à l’année et a reçu ce 2022, s’exhibant dans un élégant robe et plein de mousse.

Il s’agit de sa dernière publication en Instagram, une vidéo dans laquelle on peut voir que sa famille et elle passaient des moments incroyables ensemble et que certains membres trouvaient ça marrant de jeter de la mousse partout, faisant en sorte que notre belle star se retrouve rassasiée.

Les internautes se sont beaucoup amusés à regarder ce clip dans lequel on peut voir qu’eux aussi chantaient et profitaient de bons moments, puisqu’ils ont passé une excellente soirée et ne pouvaient pas manquer d’en partager un peu.

Cela montre également que Maribel était très heureuse et motivée, alors cette vidéo Ce n’est qu’une partie d’une grande quantité de contenu qui atteindra leur profil afin que vous puissiez profiter de leur entreprise même de manière virtuelle.

Maribel Guardia partage ses meilleurs moments sur ses réseaux sociaux.

L’année 2021 a été pleine de travail, de beaucoup de modélisation et bien sûr de certains projets tels que la pièce de théâtre El Tenorio Cómico, c’est pourquoi nous voyons que cette année sera également très axée sur la poursuite des efforts.

Vos photos sont très appréciées et continueront d’arriver, et vous partagerez également des moments aussi amusants et mémorables comme cette vidéo qui a fait le bonheur de vos fans en ce premier jour de 2022.

Dans Show News, nous continuerons à partager avec vous le meilleur de Maribel Guardia