Maribel Guardia regarde la beauté d’une manière différente que d’habitude | INSTAGRAM

Maribel Guardia s’est récemment aventurée dans le monde de Influenceurs, modélisant différents ensembles de vêtements pour promouvoir certaines boutiques en ligne afin de collaborer et de se faire connaître.

De cette façon le costaricain Elle a montré qu’elle a un haut niveau de modélisation de tenues attrayantes, cependant, cette fois, elle a laissé ses fans choqués en portant une tenue à laquelle personne ne s’attendait, quelque chose qui sort de l’ordinaire, de ce à quoi nous sommes habitués.

Et c’est que, comme nous le savons, il a déjà plus de 62 ansElle a toujours l’air magnifique et très séduisante, cherchant à paraître jeune et belle, cette fois les utilisateurs ont estimé qu’elle avait exactement son âge grâce à un costume très élégant mais aussi très conservateur.

De nombreux internautes ont été ravis de pouvoir profiter de la chanteuse de cette façon, elle porte généralement des robes très séduisantes, mais cette fois, elle a décidé de changer un peu de style.

Cependant, il y a aussi des internautes qui n’étaient pas si contents, certains attendaient une photo en Maillot de bain ou quelque chose comme ça, nous pouvons donc également remarquer la différence dans le nombre de « j’aime » par rapport à d’autres publications, atteignant seulement 16 000.



Maribel Guardia a laissé ses fans choqués par ce changement de style marqué.

A la recherche d’un peu de coquetterie et quand Maribel a décidé de rester un peu sereine, pas grand monde a aimé l’idée, dans les commentaires merci excellent travail, car malgré ne pas être ce qu’elle fait d’habitude, elle l’a fait parfaitement et certains internautes ont été intéressés par acheter l’ensemble.

A ces dates de célébrations, Maribel en profite aussi pour écrire quelques phrases cherchant à pouvoir donner quelque chose de plus que son physique aux internautes qui apprécient ses réseaux sociaux.

Dans Show News, nous continuerons à partager avec vous toutes les nouvelles et les nouvelles concernant Maribel Guardia, que cette chanson a impressionné, mais après avoir quitté ce qu’elle fait normalement, quelque chose d’inhabituel qui a laissé un peu surpris, mais avec l’espoir que j’ai continué à télécharger ses photos habituelles .