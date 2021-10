Maribel Guardia regarde la silhouette et ses jambes habillées en bleu | Instagram

La chanteuse coquette, mannequin, femme d’affaires, actrice et la présentatrice de télévision Maribel Guardia ont partagé à nouveau quelques Photos avec laquelle elle a montré toute sa beauté.

Garde Maribel Elle nous montre une silhouette parfaite depuis des années, soit sur ses réseaux sociaux, comme c’est le cas ici, soit dans son apparition sur des feuilletons tels que « Je te donne la vie », qui est le plus récent auquel elle a participé, ainsi comme dans le programme Hoy.

En raison de la pandémie, la réouverture de certains lieux n’a pas encore été réalisée à cent pour cent et de ceux qui ont déjà un peu plus de mouvement, certains aménagements et précautions sanitaires s’imposent.

Dans le cas de cette beauté originaire de l’île du Costa Rica, elle a été gardée avec beaucoup de précautions chez elle, car bien que cela ne soit pas apparent pour le moment, elle a 62 ans et doit être soignée encore plus, malgré le fait qu’elle a sûrement déjà des vaccins.

Pour cette raison principale, l’ex-femme de Joan Sebastian avec qui elle a eu son fils Julián Figueroa, s’est consacrée à partager du contenu sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram où on la voit continuellement ravir les élèves avec son contenu.

Maribel Guardia regarde silhouette et ses jambes habillées en bleu | Instagram maribelguardia

Dans cette publication d’il y a deux jours, il nous a donné deux photos coquettes, portant une tenue coquette qui fait partie de sa ligne de vêtements qui est plus que connue, actuellement Garde Maribel Elle a choisi de porter des robes moulantes qui soulignent sa silhouette.

Celle qui porte cette beauté qui a eu l’occasion de participer à Miss Univers en 1978, est bleu foncé avec des manches longues et des détails de boutons sur le devant et un nœud juste dans ses charms, ainsi que des sandales à talons fins.

Je suppose que la seule fois où la plupart des gens pensent à l’injustice, c’est quand cela leur arrive, Charles Bukowsky », a écrit Maribel Guardia.

Sur la première photo, elle pose sur de beaux escaliers en bois, avec une jambe sur une marche soulignant ses courbes et ses charmes mignons.

Sur la deuxième photo, nous la voyons assise dans le même escalier, exhibant ses jambes galbées, objet d’inspiration et de désir depuis des générations.

La publication compte plus de 87 000 cœurs rouges et commentaires où l’on retrouve l’admiration de ses fans et de ses amis les plus proches qui l’adorent pour être une femme incroyable.