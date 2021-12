Maribel Guardia ressemble à une jeune fille en tenue élégante

Maribel Guardia ressemble à une jeune fille dans une tenue élégante | INSTAGRAM

La belle chanteuse et actrice costaricienne, Maribel Guardia, est restée aux yeux du public pendant plusieurs années. Depuis son arrivée au Mexique, elle s’est aventurée dans divers films, émissions de télévision et communique désormais directement avec ses fans via ses réseaux sociaux.

Cette fois, nous aborderons un morceau de teneur qu’elle a partagé en elle Instagram officiel, un divertissement dans lequel elle nous souhaite un bon week-end et bien sûr elle voulait aussi montrer sa jolie silhouette dans un élégant ensemble le noir.

Grâce à la grande quantité d’exercice et diète équilibrée qu’elle a dans sa vie, Maribel a réussi à se préserver comme une jeune femme entière et à être belle devant la caméra qui capturait cette image qui a travaillé pour promouvoir les produits de la magasin en ligne auquel il collabore.

En plus de ce qu’elle a bien sûr réussi à chouchouter ses followers avec sa belle silhouette, l’ensemble composé d’une veste, d’un short et de bottines de style baskets la rendait très élégante et révélait également l’un de ses goûts les plus secrets.

Et c’est que dans l’une des décorations de son pin de Noël, nous avons pu voir qu’elle est fascinée par Batman, plaçant le logo du super-héros juste sur cette décoration de Noël, beaucoup considérant que cela n’a rien à voir, mais elle est fascinée et pourquoi qui a décidé d’orner de cette façon.



Maribel Guardia a partagé sa tenue noire coquette et son joli sapin de Noël.

Récemment, Maribel Guardia a fait la promotion de sa pièce « El Tenorio Cómico », où elle joue « Doña Inés », un rôle qui remplit de joie l’actrice et aussi ses fans qui viennent la rencontrer en personne et la voir en action.

Aussi s’ils lancent l’une de ses nouvelles crèmes avec lesquelles il veille à ce que vous puissiez préserver votre peau et éviter les rides, l’un de ses secrets les mieux gardés et que de nombreux téléspectateurs ont déjà trouvé en demandant de quoi il s’agissait.

Ne vous détachez pas de Show News et continuez à vous renseigner sur toutes les nouvelles de cette belle artiste du Costa Rica, Maribel Guardia a encore de nombreuses photos à nous montrer et bien sûr elle apparaît aussi coquette que possible dans chacune d’elles.