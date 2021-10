Maribel Guardia révèle le secret avec lequel elle paraît plus jeune | Instagram

Récemment, Maribel Guardia a partagé une vidéo coquette peu de temps avant de monter sur scène au théâtre, où elle révélait le secret de son « jeunesse éternelle«

Pendant des années, la célèbre actrice et chanteuse s’est consacrée à prendre soin de sa personne, elle fait de l’exercice en continu et prend également soin de son alimentation.

Cependant, les soins de la peau y sont aussi pour beaucoup, son visage paraît plus jeune et c’est quelque chose qui la caractérise depuis des années.

Cette vidéo Garde Maribel Il l’a partagé il y a un jour sur son compte Instagram officiel, c’était un live où il saluait ses millions de followers, qui sont toujours au courant de ce qu’il partage.

Le célèbre feuilleton et célébrité du cinéma d’antan faisait la promotion « Bio7« qui est une crème qu’il a lancée et qui contient le secret de sa jeunesse.

Les ingrédients de cette formule se trouvent sûrement dans l’emballage, mais vous pouvez également les trouver sur la page en ligne de Garde Maribel.

L’ex-femme de Joan Sebastian a mentionné un peu les avantages de ce produit, qui a un coût de 686,25 pesos, mais aujourd’hui, il est en vente selon son portail, il bénéficie donc d’une remise de 20% avec laquelle il vous coûtera $ 549,00 pesos.

QUE CONTIENT MARIBEL GUARDIA BIO7 ?

Il y a sept ingrédients qu’elle a longtemps utilisés séparément et qu’elle a maintenant conçu une formule qui les contiendrait tous :

Huile de chia Huile d’avocat Huile de calendula Huile de jojoba Extrait de lavande Vitamine E Extrait de canneberge

Chacun de ces ingrédients a des propriétés qui aident votre peau et même votre corps à se sentir mieux, à se revitaliser et à avoir une bien meilleure apparence.

Cette combinaison des sept ingrédients peut être trouvée dans une présentation de 35 millilitres, pour l’appliquer, vous devez avoir votre visage propre avec des mouvements doux et utiliser une petite quantité.

Vous devez l’utiliser à la fois sur le visage et le cou jour et nuit, au cas où vous voudriez des effets anti-inflammatoires, vous devrez le réfrigérer et l’utiliser froid.

La vidéo qu’il a partagée sur Instagram compte déjà plus de 300 000 vues et 1 111 commentaires, dont certains sont impatients d’acquérir le produit immédiatement.

Quelque chose que ses fans adorent, c’est que Maribel Guardia prend le temps de faire des activités avec eux et essaie au moins d’interagir au moins numériquement, pour cette raison et d’autres, elle est très appréciée de ses fans.