Maribel Guardia révèle un secret de beauté à 62 ans

. Maribel Guardia révèle son secret de beauté.

Beaucoup se sont demandé comment Maribel Guardia faisait pour rester si jeune à 62 ans. L’actrice, chanteuse et animatrice costaricienne fait toujours le bonheur de ses abonnés avec des photos sensuelles sur Instagram. Les plus récents et qui, sans aucun doute, ont suscité plus d’un soupir, ont été publiés il y a quelques jours sur son compte officiel pour célébrer les 7 millions de followers. Dans la séance, elle pose avec un bikini bleu et arbore un physique enviable.

La publication enregistre plus d’un million 354 000 vues et des milliers de commentaires flatteurs de ses abonnés, soulignant à quel point elle est jeune et belle.

Maribel Guardia pose en bikini

L’artiste a décidé d’utiliser le même réseau social pour partager certains de ses secrets de beauté. « Ils me demandent toujours ce que je porte sur mon visage et quels sont mes secrets de beauté. Parfois, je prends un morceau de papier et je les écris : je leur dis que j’utilise de l’huile de chia, de l’huile d’avocat, du jojoba, de l’extrait de lavande, de la vitamine E et de l’extrait de canneberge », dit-il dans une vidéo téléchargée sur Instagram, où il explique qu’il utilisé pour utiliser tous ces produits naturels séparément jusqu’à ce qu’il décide de les unifier en une seule crème.

« Un jour, j’ai dit : Comme ce serait bien d’avoir une crème qui contient tous ces ingrédients que j’utilise et j’ai réussi. J’ai contacté une personne de la culture maya et nous préparons une crème depuis des mois. Je suis enchantée. Je l’utilise depuis longtemps et les résultats sont incroyables », a-t-il déclaré.

Selon Guardia, ce qu’il aime le plus dans la crème, c’est que ses ingrédients proviennent de la culture maya. «Non seulement la crème est bonne, mais tout est fait selon un rituel maya qui a une si bonne énergie. C’est un sérum pour le visage et le cou, qui peut être utilisé par les hommes et les femmes, il est totalement fait main et n’est pas testé sur les animaux », a-t-il expliqué.

L’artiste a également expliqué à quel point il est important de se donner un espace pour se faire dorloter. « Le soir, lorsque vous vous démaquillez et nettoyez votre visage, je pense à mettre une crème qui me détend et me fait du bien, que vous vous chouchoutez et que vous vous donnez l’espace que vous méritez, avec toute l’énergie positive de cette ancienne culture (maya) ».

Il n’a pas donné de détails sur la façon d’obtenir le produit par la poste, mais a promis plus d’informations bientôt.

Maribel Guardia révèle son secret de beauté

D’autre part, dans des déclarations récentes à l’émission télévisée Ventaneando, le Costaricien s’est dit enthousiasmé par la possibilité d’apparaître d’une manière ou d’une autre dans la série préparée par la société de production Caracol TV -pour la plate-forme Netflix- sur la vie de Vicente Fernández.

La production intitulée « El Charro de Huentitán » a l’approbation de l’artiste mexicain et devrait détailler certains aspects de l’amitié entre Fernández et Guardia.

« J’aime Vicente, à part l’affection, je suis très reconnaissant parce qu’il était mon parrain en tant que chanteur et il m’a emmené en tournée aux États-Unis, et cela m’a donné beaucoup de chance, parce que quelqu’un comme ça vous présenterait, obtenez vous connaître, parce que c’est là que j’ai commencé à travailler en tant que chanteur », a-t-il déclaré, après avoir nié avoir eu une quelconque relation amoureuse.