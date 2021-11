Maribel Guardia se passionne pour le mannequinat pour les fans en rouge | INSTAGRAM

Depuis l’arrivée de Maribel Guardia au Mexique, le costaricain s’est avérée très travailleuse et passionnée par mannequinat, chant, danse et conduite, activités qui lui ont permis de devenir l’une des stars les plus aimées des Mexicains et des Latino-Américains.

A cette occasion, nous aborderons une récente séance photo qui s’est déroulée il y a quelque temps chez elle, une modélisation qui a montré à quel point elle est passionnée par l’accomplissement de son travail et dans ce cas en tant qu’influenceuse d’un magasin de vêtements en ligne dans laquelle vous pouvez trouver diverses tenues et être aussi belle qu’elle.

Bien sûr, il est un peu difficile de lui ressembler, car en vérité, elle a l’un des plus courbée et les belles femmes qui existent dans le monde du divertissement, considérées ainsi par ses admirateurs, qu’elle est, l’ont soutenue dans cette nouvelle étape de sa carrière.

Sur les photos, on peut voir Maribel démontrer également son excellente façon de combiner ses chaussures avec celles tenues Ils l’envoient porter des talons pointus et bien sûr un sourire parfait pour les caméras.

Pour la seconde des photos on peut voir qu’elle a pris son chiot dans ses bras, un animal de compagnie des plus gâtés qui l’a accompagnée alors qu’elle brillait et démontrait son dévouement passionné et son envie de partager son bonheur et ses réalisations.



Maribel Guardia partage sa façon passionnée de travailler et de modéliser pour les fans.

Dans les commentaires, nous pouvons voir comment les internautes ont exprimé à quel point ils l’admirent, la soutiennent et l’aiment à travers des compliments et bien sûr avec leurs goûts qui ont conduit à la publication de plus de 48 000 interactions, un nombre décent qui reflète à quel point elle était belle. .

Il est également important de mentionner que Maribel continue d’agir et participe actuellement au ténorio comique ainsi qu’elle fait également la promotion d’une crème avec laquelle elle cherche à partager ses secrets et à aider les autres à rester aussi jeune et belle qu’elle.

Maribel Guardia fait également la promotion d’un spectacle qu’elle présentera le 7 novembre à Phoenix, visitant toujours les habitants latinos de cette ville et bien d’autres aux États-Unis.