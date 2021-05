Maribel Guardia se souvient que sa mère est décédée à l’âge de 9 ans – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Maribel Guardia est actuellement pris en considération l’une des plus belles femmes du show business, et sa longue carrière l’a amenée à travailler avec différents personnalitésdans le monde du show business.

Dans ce sens, Garde Maribel a traversé diverses controverses, de sa relation orageuse avec le chanteur Joan Sebastian, connu sous le nom de “The People’s Poet”, à diverses rumeurs qui se réfèrent à des chirurgies plastiques.

C’est à l’âge de 9 ans que Maribel a perdu sa mère; cependant, peu de temps après quelqu’un plus elle se planta dans le rôle d’une mère, et donna à Maribel le chiffrela maternité dont une fille de cet âge a besoin pour grandir et apprendre.

C’est à travers une interview pour l’émission “ La minute qui a changé mon destin ”, que l’actrice a souligné que Mme. Rita, sa mère, est décédée à 46 ans, alors que Maribel avait à peine 9 ans, et c’est précisément ce que rappelé à travers une publication sur les réseaux social.

Information de El Heraldo de México