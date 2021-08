Maribel Guardia s’exerce en rouge, se prépare pour le théâtre | INSTAGRAM

Le beau maquette, chanteur Oui L’actrice costaricaine Maribel Guardia prouvé avoir un talent exceptionnel pour briller dans le monde du divertissement, que je sois à la télévision comme mannequin pour diverses marques ou que je présente des pièces de théâtre.

A cette occasion nous aborderons une jolie photographie qu’il a partagée dans son Instagram officiel, dont l’un apparaît vêtu d’un ensemble de sport couleur rouge, avec laquelle il s’entraînait et se préparait à être en forme et ainsi pouvoir parfaitement supporter les pièces qu’il présentera.

Sur la photo on peut apprécier le modelé très coquette Oui belle prouver que vous devez vous efforcer d’atteindre vos objectifs et que tout doit être littéralement par votre propre sueur, car se mettre en forme fonctionne suffisamment pour continuer avec toute l’énergie positive dans votre vie.

La photo a obtenu des dizaines de milliers de likes et a également recueilli de nombreux commentaires de leurs admirateurs qui ne cessent de la soutenir dans tout ce que vous faites, que ce soit en elle Instagram ou dans leurs présentations.

Il ne faut pas oublier que la belle mannequin est restée à l’intérieur de sa maison comme mannequin pour divers magasins où ils vendent de très beaux ensembles de vêtements en plus de travailler pour différentes entreprises puisque l’une se consacre aux tenues de sport et d’autres aux tenues élégantes telles que robes, palais et de plus.

Il est également important de dire qu’en ce moment, il présente une pièce avec d’autres célébrités appelée le “Ténorio comique” Et c’était déjà sa première présentation alors elle a partagé quelques Vidéos dans ses stories où l’on peut la voir jouer et danser d’une manière incroyable, une mise en scène qui vaut vraiment le détour.

En fait, ce pourrait être l’heure la plus drôle dans les salles en ce moment et la plupart des acteurs sont heureux de pouvoir vous la présenter car ils n’ont pas pu faire de présentations de ce type pendant longtemps à cause de la situation mondiale.

Pour cette raison, il est certain que Maribel Guardia aura également une excellente participation à chacune de ses mises en scène, donc si vous avez l’occasion d’aller voir le spectacle, nous vous recommandons de le faire et de nous dire si cela vous a plu ou non.