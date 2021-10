in

Maribel Guardia s’inquiète pour Vicente Fernández et sa santé | Instagram

Tout semble indiquer que conducteur Maribel Guardia est extrêmement préoccupée par l’état de santé de Vicente Fernández, car c’est une personne extrêmement importante pour elle, car je soutiens grandement sa carrière.

L’actrice Maribel Guardia s’inquiète pour la santé de Don Vicente Fernández, il a donc été en contact avec la famille du chanteur, pour savoir comment il va, puisqu’il le considère pratiquement comme sa famille.

La vérité est que l’état de Santé Le chanteur inquiète de nombreuses personnes et notamment ses followers, qui suivent dans le détail ce qui se passe dans leur environnement.

J’ai été très choqué, j’ai découvert à l’aube et à ce moment-là j’ai écrit à son fils, qui m’a gentiment répondu, et m’a dit de ne pas m’inquiéter, que tout allait bien et cela m’a laissé calme.

Il convient de mentionner que Maribel se souvient de Vicente avec une grande affection, car il l’a soutenue depuis ses débuts en tant qu’actrice et chanteuse.

Selon le chanteur, Vicente l’a beaucoup aidé et en fait, il a fait une performance spéciale avec lui dans le film “Como México no hay dos.

Je sortais par une fenêtre et mon rôle s’arrêtait là, mais sur le chemin du lieu, il m’a entendu chanter en chemin, et il m’a demandé “tu chantes ?”

A quoi l’actrice de l’époque lui a dit qu’elle ne chantait que lorsqu’elle étudiait au Costa Rica, dans une école de nonnes, alors il lui a demandé si elle pouvait ouvrir un de ses concerts.

J’ai écrit trois chansons et ce sont les trois que j’ai chantées, et ça m’a porté chance, grâce à lui j’ai fait de nombreuses tournées aux États-Unis”, a-t-il déclaré.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, il se souvenait également de la grande affection que Vicente et Joan avaient l’un pour l’autre, on disait même qu’ils étaient de très bons amis.

Ils s’aimaient beaucoup, ils ont enregistré cet album très réussi, Vicente n’avait jamais enregistré d’album complet pour un compositeur, en ce sens que c’était un peu spécial, il a enregistré une chanson, mais pas un album complet, et avec Joan il a réussi fusion et ce fut un grand succès, l’album le plus vendu de la carrière de Don Vicente », a-t-il commenté.

C’est ainsi que, grâce à de si beaux moments qu’ils ont partagés ensemble, la comédienne espère réussir, puisqu’elle assure qu’elle est un grand être humain.

“J’ai partagé beaucoup de choses avec lui quand son fils a été kidnappé, un jour où il chantait déprimé, triste, il a partagé le tournant qui était dans sa vie, mais c’est un homme admirable dans tous les sens du terme, en tant qu’artiste , en tant que partenaire, je vous dois beaucoup”, a-t-il déclaré.