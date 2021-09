Maricopa County Fact-Checks Arizona Audit Presser ⋆ .

Le compte Twitter du comté de Maricopa a tweeté en direct la conférence de presse de vendredi sur les résultats de l’audit de l’Arizona, vérifiant certaines des grandes affirmations des “Cyber ​​Ninjas”.

La conférence de presse des Cyber ​​Ninjas a continué de soulever des questions sur le résultat de l’élection, après avoir rapporté jeudi qu’elle avait conclu le président Joe Biden a effectivement gagné.

Le comté de Maricopa a donc continué à vérifier les faits vendredi, affirmant que les sénateurs de l’État avaient donné à « des entreprises privées non contrôlées, non qualifiées et ayant des préjugés connus une plate-forme pour partager des théories erronées ».

Malheureusement, les sénateurs de l’AZ ont donné à des sociétés privées non contrôlées, non qualifiées et aux préjugés connus une plate-forme pour partager des théories erronées et des hypothèses erronées sur les élections du comté de Maricopa. – Comté de Maricopa (@maricopacounty) 24 septembre 2021

Une note sur la validation de la signature. Nous ne « prédisons » pas les signatures. Nous avons un personnel formé qui examine chaque signature. Nous effectuons une analyse complète de la signature, dont l’exactitude a été prouvée devant les tribunaux. Voir Ward c. Jackson. – Comté de Maricopa (@maricopacounty) 24 septembre 2021

Des commissions électorales bipartites spéciales aident les électeurs qui peuvent avoir besoin d’aide en signant des affidavits. Souvent, en cas de conditions médicales graves telles qu’un accident vasculaire cérébral, les gens ne peuvent faire qu’une petite marque telle qu’un X. Nos panneaux affirment visuellement que les marques sont la signature correcte de l’électeur. – Comté de Maricopa (@maricopacounty) 24 septembre 2021

Re : bulletins de vote en double. Chaque fois qu’un électeur a une signature contestée ou une enveloppe vierge, nous travaillons avec cet électeur pour corriger la signature. C’est notre personnel qui fait son travail pour contacter les électeurs avec des signatures contestées ou des bulletins blancs. Un seul bulletin est compté. https://t.co/uGNAaDqXYV – Comté de Maricopa (@maricopacounty) 24 septembre 2021

Ils ont même fustigé les entrepreneurs pour ne pas « comprendre[ing] processus électoraux » et a déclaré le président du Sénat de l’Arizona Karen Fann faisait des déclarations « absolument fausses » concernant la vérification de la signature.

« Anomalie » semble être une autre façon de dire que les entrepreneurs du Sénat ne comprennent pas les processus électoraux. Malheureusement, c’est normal pour le parcours du #azaudit. – Comté de Maricopa (@maricopacounty) 24 septembre 2021

Alors pourquoi plus de signatures guéries en novembre 2020 ? Le comté de Maricopa a embauché du personnel supplémentaire pour contacter les électeurs valides et leur permettre de corriger leur signature. Cela comprenait un quart de nuit de 40 personnes du 29 octobre au 10 novembre. – Comté de Maricopa (@maricopacounty) 24 septembre 2021

La déclaration .@FannKfann selon laquelle nous venons d’arrêter de vérifier les signatures est absolument fausse. – Comté de Maricopa (@maricopacounty) 24 septembre 2021

COMPARER ET CONTRASTER : Voici une référence alors que nous entrons dans la conversation sur la façon dont les bulletins de vote ont été comptés. Le processus de Cyber ​​Ninja a changé tout au long, mais ce sont les points saillants. pic.twitter.com/Clci2hfMbj – Comté de Maricopa (@maricopacounty) 24 septembre 2021

Le Sénat a déterminé que le comté est en pleine conformité avec une assignation à comparaître avec l’embauche d’un maître spécial. Les imprimantes de bulletins de vote à la demande du comté (ordinateur portable des employés de sondage) et les appareils de vote accessibles (ICX) n’ont jamais été cités à comparaître. S’ils ne l’ont pas demandé, nous ne l’avons pas fourni. – Comté de Maricopa (@maricopacounty) 24 septembre 2021

Dans le cas des électeurs en personne qui avaient quitté le comté de Maricopa, nous n’avons trouvé aucune divergence avec les données du registre des électeurs du comté de Maricopa. système. Nous n’avons pas pu identifier un seul électeur dans cet examen initial qui avait déposé plus d’un bulletin de vote. 2/2 – Comté de Maricopa (@maricopacounty) 24 septembre 2021

Quartier Kelli, le président du GOP de l’État de l’Arizona, a réagi à la conférence de presse en appelant à un nouvel audit.

Ancien président Donald Trump, quant à lui, a publié une autre déclaration fustigeant la couverture médiatique de l’audit, affirmant que c’était en fait “une grande victoire” pour lui.

Trump a poussé à plusieurs reprises le gros mensonge sur les élections de 2020 pendant des mois, et les républicains d’autres États font des tentatives similaires pour remettre en question les résultats.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com