Marié à Jessica et Austin de First Sight accueillent un petit garçon

La famille Mariés au premier regard ne cesse de s’agrandir.

ET! Les nouvelles peuvent exclusivement confirmer Jessica Studer et Austin Hurd ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon, le 3 novembre.

Westin Paul Hurd est né pesant 7 livres, 12 onces et mesurant 20 pouces. « Maman et bébé vont bien et papa est aux anges ! » un représentant du couple partagé avec E! Nouvelles.

Pas plus tard que la semaine dernière, les téléspectateurs de Married at First Sight: Couples’ Cam ont vu le couple découvrir qu’ils attendaient un petit garçon. Lorsque le secret a été dévoilé, maman et papa n’ont pas pu cacher leur excitation.

« Je suis très heureuse », a expliqué Jessica dans l’émission de téléréalité Lifetime. « C’est très surréaliste, excitant et fou à la fois. »

Austin a ajouté: « Toutes ces choses commencent à me passer par la tête à propos de choses que je veux lui apprendre… tout s’est écroulé sur moi. »