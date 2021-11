Marié à la rupture de Gil et Myrla de First Sight

Voilà pour une fin heureuse.

Pas plus tard que la semaine dernière, les fans de Mariés au premier regard ont vu deux couples prendre la décision de rester mariés lors de la finale de la saison de l’émission. Mais lors de l’émission de retrouvailles, qui a débuté le 17 novembre, un duo a décidé de changer complètement de direction. En parlant avec l’hôte Kévin Frazier, Gil et Myrla confirmé qu’ils avaient rompu récemment.

« Malheureusement, depuis le Jour de la Décision, nous ne sommes plus ensemble », a expliqué Gil. « Quatorze jours après le Jour de la Décision, Myrla a décidé qu’elle ne voulait plus être avec moi. »

Alors, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Selon Myrla, il s’agissait d’une « variété de choses », y compris des préoccupations concernant les finances et la reconnaissance du fait qu’elles étaient simplement « si différentes ».

« Pour moi, l’attirance et la chimie initiales n’étaient pas là depuis le début et j’ai réalisé que je n’étais pas heureuse », a-t-elle expliqué. « Je pense qu’il y a eu de l’attirance, mais pour moi, il doit y en avoir plus. »