Marie-Antoinette Collins fait des aveux sur les filles

Candidats à l’Univision Notre beauté latine

Ce week-end, les adeptes de la 12e saison de Nuestra Belleza Latina ont relevé un défi exigeant que les 10 demi-finalistes de l’émission de téléréalité ont dû assumer, et qui les a tous menacés d’élimination, car les juges n’étaient pas très convaincus de ce qui a été montré par les jeunes filles.

Et derrière le défi de diffuser une histoire journalistique en direct au milieu d’un incendie et au milieu d’un ouragan, se trouvait le gourou des médias latinos, la célèbre présentatrice de nouvelles María Antonieta Collins, qui a aidé les participants à s’entraîner pour bien performer. défi.

Mais au-delà de l’aide que la journaliste mexicaine a offerte aux candidates de Nuestra Belleza Latina, María Antonieta a eu l’occasion de partager étroitement avec les filles, ce qui lui a permis de se faire une idée d’elles, et elle ne s’est pas tue à l’époque. aux concurrents.

La communicatrice de renom a avoué avoir été très impressionnée de voir que les femmes qui participent au retour de Nuestra Belleza Latina à la télévision sont bien mieux préparées que lors des précédentes occasions, ce qu’elle a loué et applaudi.

« Je suis surpris car ils ont fait leur bon travail, ou ils ont très bien vu les vidéos et ils connaissent les preuves, surtout celles journalistiques, que c’est ce qui m’est arrivé », a déclaré le journaliste, dans une interview au journal. La Opinion, de Los Angeles, où il n’a pas manqué de souligner ce qu’il a vu.

« En plus il y a du talent, et les filles sont déjà beaucoup mieux préparées, elles sont mieux préparées qu’il y a 10 ans pour vous dire quelque chose… dit Collins.

La célèbre journaliste a également fait référence au changement opéré par Univision, laissant derrière elle ce concept de beauté parfaite de médecins uniques pour céder la place à de vraies femmes, avec toutes sortes de figures, et a tiré son chapeau à ce qu’Univision a fait avec cette avancée dans le lutter contre les stéréotypes.

« J’applaudis qu’il n’y ait pas de gravures ici. Il n’y a pas de 90-60-90 dans les pays hispaniques, ici il y a simplement des femmes, elles ont toutes quelque chose, quelque chose de très spécial, elles sont jolies, elles savent qu’elles sont jolies », a ajouté le journaliste au média susmentionné.

« Je crois qu’il y a tellement de complexes de moins qui tourmentaient les générations précédentes comme la mienne, 3, 4 ou 5 générations de ces filles, j’admire beaucoup ça, il n’y a pas de tailles, il n’y a pas de beautés décrites comme telles, chacune est beau et Il est intelligent, et tout le monde est là pour montrer qu’il peut bien le faire, quel qu’il soit, et je pense qu’au fond c’est applaudir dans un concours de beauté ou une émission de télé-réalité », a conclu le journaliste.