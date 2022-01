Marie Bouzkova bat Francesca Di Lorenzo au tour préliminaire de qualification

01/02/2022

le tchèque Marie Bouzkova, numéro 90 de la WTA, a rempli les pronostics en remportant la précédente ronde de qualification du tournoi WTA 500 de Adélaïde pour 3-6, 6-1 et 7-5 en deux heures et trente-quatre minutes pour Francesca Di Lorenzo, joueuse de tennis américaine, numéro 201 de la WTA. Avec cette victoire, Bouzkova ajoute de nouveaux points à son classement pour entrer dans le tournoi WTA 500 de Adélaïde.

Le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) comprend une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le plus de points possible pour entrer dans le tournoi officiel avec le reste des rivaux. Dans cette étape spécifique, 48 joueurs de tennis s’affrontent. Sa dernière phase est composée de 24 finalistes parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont dépassé les phases précédentes du championnat et les joueurs invités. De plus, il se déroule entre le 2 et le 9 janvier sur un court en dur à ciel ouvert.