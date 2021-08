in

Marie de Liechtenstein, la princesse européenne perd la vie | Instagram

La princesse Marie de Liechtenstein, appartenait à l’une des familles royales les plus riches d’Europe, samedi dernier, une malheureuse nouvelle a traversé la maison royale suédoise, l’un de ses membres a perdu la vie après avoir présenté un “infarctus cérébral”.

L’épouse du prince, Hans Adam II, la “princesse consort”, Marie de Liechtenstein, a perdu la vie à l’âge de 81 ans, selon ce qui s’est passé samedi après-midi dernier.

Considéré comme l’un des membres les plus riches d’Europe, Marie du Liechtenstein, laisse un grand héritage à ses petits-enfants et à ses enfants, se réfèrent-ils.

À son tour, Marie, dans la vie, était la mère de la princesse Tatiana, qui était amoureuse du prince Felipe VI, dans les années 90 (prince des Asturies et époux de la reine Letizia).

Cela peut vous intéresser Sonny Chiba, acteur de Kill Bill, perd la vie des suites d’une contagion

Officiellement, l’ancien membre de la famille royale, parti mercredi dernier, Marie du Liechtenstein serait resté hospitalisé à l’hôpital de Grabs en Suisse. C’est jusqu’à samedi que la maison royale de la principauté a décidé de faire connaître la nouvelle à travers une déclaration émouvante.

“Son Altesse Sérénissime, la Princesse Marie Voz und zu Liechtenstein est partie le 21 août 2021 à 16h43 de l’hôpital de Grabs. Après que sa santé se soit progressivement détériorée après un accident vasculaire cérébral le 18 août En 2021, il a perdu la vie en présence de sa famille et après avoir reçu les Saints Sacrements de la Dernière Cène, dans la paix et avec une grande confiance en Dieu, « le dernier rapport transcendé.

La « princesse consort » s’est unie au chef de l’État de la commune avec qui elle a eu quatre enfants et 15 petits-enfants.

Née le 14 avril 1940 à Prague, Marie Voz und zu Liechtenstein, était la fille de Ferdinand Carl Kinsky von Wchinitz und Tettau et de son épouse, la comtesse Henriett von Ledebur-Wicheln.

Le couple, qui partageait également une certaine parenté en tant que cousins, s’est marié le 30 juillet 1967 à l’église paroissiale de San Florián, à Vaduz, au Liechtenstein.

Cela peut vous intéresser. Elle perd la vie d’influenceuse, elle se retrouve dans sa maison à Puebla

Ce serait à l’époque, l’un des événements de mariage les plus importants qui réunissait des membres de renom de la royauté, dont la reine Sofia d’Espagne, Ana María de Grèce, les ducs de Wurtenberg, l’archiduc Otro d’Autriche et le duc de Bragance, entre autres. .

Jusqu’à aujourd’hui, la Principauté de Liechtenstein est en tête comme l’une des plus riches de toute l’Europe, puisque son chef d’État, le prince Hans Adam, possède le groupe bancaire LGT et une fortune estimée à 3 500 millions de dollars, ceci, selon ” magazines Forbes” et “Vanitatis”.

Vous pourriez être intéressé par Kylie Jenner enceinte de Travis Scott, attendant un deuxième enfant