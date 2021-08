Marie Kondo révèle les choses sans lesquelles elle ne peut pas vivre

Nous avons interviewé Marie Kondo parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Les produits présentés sont de sa propre ligne, KonMari. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Si quelqu’un sait comment faire en sorte que les tâches quotidiennes suscitent la joie, c’est Marie Kondo.

La créatrice de la méthode KonMari, qui a également introduit le terme « étincelle de joie » dans notre lexique de la culture pop, fait son retour sur Netflix aujourd’hui avec une nouvelle série en trois parties intitulée à juste titre « Sparking Joy ». L’émission incitera les téléspectateurs à mettre de l’ordre dans leur vie en regardant Marie pousser plus loin sa méthode d’organisation qui change la vie pour aider trois entreprises méritantes à organiser leur lieu de travail.

Avant la première de la série, nous avons rencontré l’organisateur professionnel pour découvrir les choses qui suscitent la joie dans sa vie personnelle.

“Voir mes enfants grandir est la plus grande source de bonheur pour moi”, a expliqué Marie à E !. “Ils m’apprennent à trouver de la joie dans les choses les plus simples, et leur attitude envers la vie m’apporte tellement de plaisir. Cela a eu un impact profond sur mon approche de la vie. J’ai appris cela en trouvant des choses qui suscitent de la joie dans votre vie est important, tout comme partager cette joie avec les autres – cela peut transformer une seule étincelle en une flamme rugissante dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent. »