Marie-Pier Houle après la mort de Jeannette Zacarías : “Je suis dévastée”

La boxeuse canadienne Marie-Pier Houle, qui a éliminé la boxeuse mexicaine Jeannette Zacarías le week-end dernier, a exprimé sa consternation face à la mort de sa collègue boxeuse.

Après la terrible nouvelle, le Québécois a été consterné par la situation : “Après la terrible nouvelle de la mort de Jeannette Zacarías, je suis dévastée”a-t-il dit et a demandé de ne pas commenter davantage ce qui s’est passé.

«J’offre mes sincères et profondes condoléances à sa famille et à son mari Jovanny Martínez. Que Dieu éclaire votre âme et la reçoive dans sa gloire »Il a ajouté dans une déclaration qu’il a remise aux proches du Mexicain.

Le KO dramatique qui a mis fin à la vie de Jeanette Zacarías Zapata

Le promoteur de boxe Groupe Yvon Michel (GYM) a également publié une déclaration après ce qui s’est passé. “Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, ses amis, et surtout à son mari Jovanni Martínez, qui était à ses côtés jusqu’à ses derniers instants.”a tweeté le titre de la société.

