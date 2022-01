Marie Snyder et Echo Butler accusés de filles affamées

Deux femmes en Pennsylvanie pourraient être condamnées à mort – si un jury est d’accord avec les procureurs – pour avoir prétendument battu et affamé deux jeunes filles à mort. Les partenaires Marie S. Snyder, 32 et Écho L. Butler, 26 ans, ont été accusés d’homicide criminel pour la mort horrible des filles de Marie Nicole et jasmin snyder, a rapporté le Williamsport Sun-Gazette. Les procureurs et les policiers ont décrit l’affaire comme « la pire qu’ils aient vue ».

« La peine de mort sera poursuivie contre Marie Snyder et Echo Butler », a déclaré le procureur du comté de Lycoming Ryan Gardner aurait déclaré vendredi. « Avant leur mort[s], [the vicitims] vivaient et ont été soumis à des conditions incompréhensibles.

La mère d’Echo, Michèle Butler, 49 ans, fait également face à une accusation de meurtre au troisième degré.

Selon un affidavit de la police descellé vendredi devant le tribunal de district du comté de Lycoming et obtenu par le Sun-Gazette, les deux accusés ont soumis quotidiennement Nicole, 6 ans et Jasmine, 4 ans, à une torture odieuse et sans précédent pendant des années. causant la mort des filles en 2016 et 2017, respectivement. Les enfants ont tous deux été enterrés dans des tombes de fortune peu profondes dans l’arrière-cour de la maison du couple située dans le bloc 600 de Livermore Road à Williamsport.

« Les conditions, malheureusement, auxquelles ces deux belles petites filles ont été soumises avant leur mort, sont parmi les pires [abuse] que j’aie jamais vu de loin », aurait déclaré Gardner. « En parlant avec les forces de l’ordre, c’est haut la main le pire qu’ils aient vu aussi au cours de leur carrière de plus de 30 ans. »

Marie et Echo auraient abusé des deux victimes mais n’ont pas blessé le jeune fils de Marie, qui aurait reçu de la pizza et de la crème glacée pendant que les filles étaient nourries avec une « cuillère de petits pois et deux gorgées d’eau », selon le site d’information en ligne NorthcentralPA.com.

Les filles auraient également été forcées de porter des couches souillées, obligées de rester debout dans un coin pendant des heures avec les mains liées, brutalement battues avec les mains et des objets, et n’auraient reçu que des bains glacés parce qu’elles « ne méritaient pas d’eau chaude ». La fillette de 3 ans a souvent été laissée attachée dans un siège d’auto à la maison tandis que la fillette de 6 ans a été laissée attachée « pendant des heures » à la fois, selon l’affidavit.

Après les arrestations, Marie aurait déclaré aux enquêteurs qu’Echo n’aimait pas ses filles et voulait qu’elles quittent la maison.

« Je suis désolée pour ces putains de salopes », aurait écrit Marie dans une lettre de décembre 2015 à Echo. « Si vous voulez qu’ils disparaissent, ils sont partis. »

Environ un an plus tard, en janvier 2017, Marie aurait écrit à Echo : « Je sais que tu n’aimes pas Jasmine et que tu n’as jamais aimé Nicole. »

Marie aurait déclaré aux enquêteurs qu’à au moins une occasion, Echo avait étouffé Nicole « jusqu’à ce que ses yeux se révulsent dans la tête » et frappait régulièrement les deux filles à la tête et au visage avec un poing fermé. S’ils déféquaient dans leurs couches, Marie aurait dit qu’Echo enduirait les excréments sur leurs visages.

Quelques jours avant sa mort en 2016, Marie et Michele auraient déclaré à la police que Nicole était devenue pâle et faible et qu’elle était incapable de se tenir debout toute seule. Ses cheveux avaient également commencé à tomber.

« Les trois femmes auraient regardé la fille prendre son dernier souffle le ou vers le 10 mai 2016, aurait déclaré Michele Butler », selon le Sun-Gazette.

Après la mort de Nicole, Jasmine aurait été soumise à des formes encore plus extrêmes de torture et d’abus. L’enfant aurait montré des signes similaires de sa santé déclinante dans les jours qui ont précédé sa mort.

Les enquêteurs ont déclaré que Marie et Echo ont continué à percevoir des prestations dépassant 2 000 $ du bureau d’assistance du comté de Lycoming et du bureau des relations familiales jusqu’à cinq ans après la mort et l’enterrement des enfants dans la cour.

Les procureurs ont inculpé Marie Snyder de quatre chefs d’homicide criminel, de deux chefs chacun de mise en danger du bien-être des enfants, de contrainte illégale, de vol par tromperie, de dissimulation de la mort d’un enfant, de voies de fait simples, de mise en danger imprudente d’une autre personne, de maltraitance d’un cadavre et d’un compter chacun de l’obstruction dans une affaire de maltraitance d’enfants et de falsification de preuves.

Echo a été inculpé de quatre chefs d’homicide criminel, de deux chefs chacun de mise en danger du bien-être des enfants, de contrainte illégale, de dissimulation de la mort d’un enfant, de voies de fait simples, de mise en danger imprudente d’une autre personne, d’abus d’un cadavre et de falsification de preuves, ainsi que comme un chef d’entrave dans une affaire de maltraitance d’enfants.

En plus de l’accusation de meurtre, Michele Butler fait face à deux chefs d’accusation chacun de mise en danger du bien-être des enfants, d’abus d’un cadavre, de dissimulation de la mort d’un enfant, de falsification ou de fabrication de preuves physiques, et un chef d’entrave dans une affaire de maltraitance d’enfants.

Tous trois comparaîtront à nouveau devant le tribunal pour une audience préliminaire à la mi-février.

