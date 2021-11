Marília Mendonça, perd la vie dans un accident d’avion mortel | Instagram

Marilia Mendonça allait perdre la vie dans un accident de avionComme rapporté récemment, l’artiste aurait été identifiée parmi les victimes, une vidéo capterait les derniers instants de sa vie.

La chanteur, Marilia Mendonça, voyagerait avec d’autres passagers dans un petit avion, qui s’est écrasé vendredi dernier dans la zone rurale de « Piedade de Cataringa », une municipalité située dans l’État du Minas Gerais, au sud-est du Brésil.

Grâce au compte de Twitter, le aussi compositrice de la musique sertaneja, peut être vu dans une vidéo dans laquelle il a annoncé à ses partisans le moment où il embarquait sur son vol pour Minas Gerais.

Marília Mendonça, une vidéo révèle un accident mortel dans un avion. Photo : capture vidéo Twitter.

La malheureuse nouvelle serait confirmée par un communiqué dans lequel le message suivant est lu :

Ce vendredi, un petit avion, le modèle Beech Aircraft, s’est écrasé dans la zone rurale de Piedade de Cataringa. Il est confirmé que l’avion transportait la chanteuse Marília Mendonça, elle fait partie des victimes mortelles, selon un communiqué diffusé par les pompiers.

De même, on a appris que l’avion s’était effondré à 15h30 dans la région montagneuse de Cataringa, près d’une cascade, une zone difficile d’accès pour les sauveteurs, comme décrit.

La chanteuse aurait quitté la ville de Goiânia, une région proche de Brasilia, dans le but de faire une tournée du Minas Gerais, dans laquelle elle offrirait un spectacle ce week-end.

Dans le matériel, vous pouvez voir des images qui montrent la chanteuse brésilienne de 26 ans marchant avec sa valise à roulettes vers l’avion, ainsi que manger et plaisanter avec ses compagnons une heure après l’accident qui leur a coûté la vie. .

Apparemment, « l’artiste la plus reconnue au Brésil » voyageait accompagnée de son oncle et de son manager, son producteur, Henrique Ribeiro et Abicieli Silveira Dias (son oncle conseiller), ainsi que les deux pilotes, dont les noms n’ont pas été dévoilés.

Selon les autorités, les raisons de l’accident font référence à un impact avec une tour électrique près de l’aéroport de la ville, mais il n’est pas clair si cela a causé l’incident ou si l’avion était déjà en train de tomber. Les responsables de l’armée de l’air ont poursuivi leur enquête sur les lieux samedi.