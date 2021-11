Marília Mendonça, chanteuse brésilienne et lauréate d’un Latin Grammy, décédée à 26 ans dans un accident d’avion

Marília Mendonça, une chanteuse brésilienne populaire et à succès, est décédée à l’âge de 26 ans dans un accident d’avion au nord de Rio de Janeiro.

Quatre autres personnes sont mortes dans l’accident.

La mort de la star a été confirmée par un communiqué de son bureau de presse selon lequel l’avion s’est écrasé entre la ville natale de Mendonça, Goiania, et Caratinga, une petite ville de l’État du Minas Gerais située au nord de Rio de Janeiro.

La chanteuse se rendait à un concert vendredi lorsque l’avion s’est écrasé.

WILLIAM LUCKING, ACTEUR DE ‘SONS OF ANARCHY’, MORT À 80 ANS

La chanteuse Marília Mendonça se produit à Sao Jose dos Campos, au Brésil, le samedi 25 septembre 2021. L’une des chanteuses les plus populaires du Brésil et lauréate d’un Grammy latin, Mendonca est décédée le vendredi 5 novembre 2021 dans un accident d’avion sur son chemin à un concert. Mendonça avait 26 ans et jouait de la musique country au Brésil appelée sertanejo. (Will Dias/Futura Press via AP)

La police civile de l’État du Minas Gerais a également confirmé la mort de Mendonça sans fournir de détails sur la cause de l’accident, qui s’est produit peu de temps avant l’arrivée.

« Avec un immense regret, nous confirmons le décès de la chanteuse Marília Mendonça, de son producteur Henrique, de son oncle et conseiller Abicieli Silvera Dias Filho, le pilote et copilote de l’avion, dont nous conserverons les noms pour le moment », selon déclaration partagée sur Instagram, par Google Translate.

NIC CUPAC, MEMBRE D’ÉQUIPAGE D’INDIANA JONES, TROUVÉ MORT

Le communiqué indique qu’il y a peu de choses connues au-delà du lieu de décollage et de la destination de l’avion.

Des photographies et des vidéos montrent l’épave de l’avion sous une cascade.

Avant sa mort, Mendonça s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager une vidéo la montrant en train de prendre un repas à bord d’un avion.

« C’est la réalité mon peuple! hahahah », a-t-elle légendé le message en portugais, selon Google Translate. Elle a ensuite demandé des recommandations d’aliments à essayer pendant son séjour dans l’État.

LINDA CARLSON, ACTRICE DE ‘NEWHART’ ET ‘MURDER ONE’, MORTE A 76 ANS

L’étoile montante a joué de la musique country, au Brésil appelée sertanejo. Elle était connue pour aborder des problèmes féministes dans ses chansons, comme dénoncer les hommes qui contrôlent leurs partenaires et appeler à l’autonomisation des femmes.

Les fans, les politiciens, les athlètes et bien d’autres ont exprimé leur chagrin en ligne après l’annonce de la nouvelle.

« Je refuse de croire, je refuse tout simplement », a déclaré la star du football brésilien Neymar, qui est un ami de Mendonça, sur Twitter après l’annonce de la nouvelle. Le gouvernement brésilien a également présenté ses condoléances.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Son album « Em Todos os Cantos » lui a valu le Latin Grammy 2019 du meilleur album de sertanejo. Elle a été nominée pour le même prix cette année pour son album « Patroas ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Mendonça laisse derrière lui un fils, qui aura 2 ans le mois prochain.

L’Associated Press a contribué à ce rapport