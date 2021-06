Marillion, Alan Parsons, Transatlantic et Al Dimeola seront les têtes d’affiche de l’édition 2022 de “Cruise To The Edge”

Croisière jusqu’au bord, le plus grand festival de rock progressif en mer devrait revenir en 2022 avec sa plus grande croisière de tous les temps. La programmation officielle des artistes a été annoncée et comprend le plus grand nombre d’actes pour naviguer sur les mers progressives. La croisière de cinq nuits partira de Port Canaveral, en Floride, du 2 au 7 mai 2022, à bord du Royal Caribbean Mariner of the Seas visitant l’île privée de Labadee et la journée parfaite à CocoCay. Les réservations rouvriront mercredi prochain 9 juin à midi heure de l’Est.

En vedette par les légendes du prog MARILLION, Alan Parsons, TRANSATLANTIQUE et Al DiMeola, l’événement présente certains des plus grands artistes musicaux de rock progressif au monde. La programmation comprend également des actes de retour BORD DE RIVIÈRE, SAGA, LES ROIS DES FLEURS, Adrien Belew, HAKEN, PENDRAGONE et bien d’autres, aux côtés des débuts de Al Stewart, KING’S X, MCSTINE ET MINNEMANN, ANIMAUX À LA RECHERCHE DE MODÈLES, et plus.

Au-delà du soleil, du plaisir et des repas exquis, il y aura des expériences photo d’artiste/croiseur, des sessions de questions-réponses, des soirées à thème spéciales et d’autres événements conçus pour optimiser l’expérience artiste/fan. Cette année présentera à nouveau le CTTE Late Night Live, sans précédent, où les fans pourront s’inscrire pour présenter leurs propres talents musicaux.

Le Mariner of the Seas nouvellement amplifié regorge de nouvelles façons de jouer lors de la courte escapade la plus complète de tous les temps. Lorsque le soleil se couche, la nuit se réchauffe avec des performances prog épiques sur les scènes du navire. Combiné avec certains des meilleurs plats et services à flot, Croisière jusqu’au bord est vraiment le plus grand spectacle de rock progressif au monde et est un événement à ne pas manquer pour les amateurs de prog du monde entier.

Pour plus d’informations, visitez CruiseToTheEdge.com.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).