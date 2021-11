oreilleMUSIQUE libérera MARILLIONle 20e album studio de , « Une heure avant qu’il ne fasse nuit », le 4 mars 2022. Un premier aperçu de l’album est disponible dès maintenant avec le single « Soyez dur avec vous-même ».

Qu’il s’agisse de la dernière heure où vous avez été autorisé à jouer dehors enfant avant de devoir rentrer à la maison, une référence à la lutte contre le temps en lien avec la crise climatique ou les dernières minutes de la vie d’une personne, MARILLION une fois de plus mis le doigt sur le pouls du temps. Qu’il s’agisse de problèmes sociaux, politiques ou personnels, MARILLION n’ont jamais mâché les mots et ont toujours trouvé un moyen de les combiner avec leur propre son unique, connu pour ses compositions incroyables, ses mélodies et sa musicalité de premier ordre, tout en nageant à contre-courant, sans se plier aux normes et aux limites. « Soyez dur avec vous-même » ne pourrait pas être un meilleur exemple de cela.

« Malgré les contemplations apparemment sombres à travers cet album – le virus, notre mortalité, la science médicale, les soins, ET Leonard Cohen (ha ha) – le sentiment général de la musique est étonnamment optimiste », a déclaré le chanteur Steve Hogarth. « Je pense que le groupe est aussi en forme qu’il ne l’a jamais été, et l’ajout de Choir Noir a ajouté une nouvelle âme et une nouvelle couleur aux choses. »

Comme son prédécesseur, l’album de 2016 acclamé par la critique et en tête des charts « F *** tout le monde et courir (FEAR) », « Une heure avant qu’il ne fasse nuit » a été enregistré à Pierre Gabriel‘s Studios du monde réel, qui a également fourni la toile de fond parfaite pour la sélection soigneusement choisie d’images des coulisses sous la forme d’un documentaire sur la réalisation de l’album et d’une performance de « Machines à meurtre » de Monde réel qui sortira avec l’album.

MARILLION est actuellement sur la route avec le « La lumière au bout du tunnel » tournée au Royaume-Uni, qui sera suivie de plusieurs MARILLION week-ends jusqu’à l’été 2022 et une grande tournée européenne à l’automne 2022.

Fondé en 1979, groupe de rock britannique MARILLION est devenu, au cours de 19 albums studio, l’un des groupes de rock progressif les plus réussis commercialement des années 1980 et est toujours l’un des représentants les plus remarquables de leur genre. MARILLION ont embrassé le potentiel d’Internet à la fois pour leur approche commerciale et pour interagir avec leur public, bien avant la plupart de leurs pairs.

« Une heure avant qu’il ne fasse nuit » liste des pistes :

01. Soyez dur avec vous-même



je. La larme dans la grande image



ii. Désir de luxe



iii. Tu peux apprendre



02. Reprogrammer le gène



je. Invincible



ii. Une vie sans problème



iii. Un remède pour nous ?



03. Seulement un baiser (Instrumental)



04. Machines de meurtre



05. Le corbeau et le rossignol



06. Sierra Leone



je. Chance dans un million



ii. Le sable blanc



iii. Le Diamant



iv. L’air chaud bleu



v. Plus qu’un trésor



07. Se soucier



je. Médicaments d’entretien



ii. Une heure avant qu’il ne fasse nuit



iii. Chaque appel



iv. Anges sur Terre



