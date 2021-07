Marilu Henner se souvient du “Golden Time” dans “Taxi” avec Christopher Lloyd .

Si vous demandez à Marilu Henner quels sont ses jours les plus heureux dans Taxi, elle vous répondra probablement du mardi 12 septembre 1978 au mercredi 15 juin 1983. Ce n’est pas le célèbre souvenir total de l’actrice qui parle, mais les dates de la première et de la finale des Emmy. comédie gagnante se déroulant au (fictif) Sunshine Cab de Manhattan. Chaque jour sur le plateau était « magique », dit Henner, qui jouait Elaine Nardo, une mère divorcée aux ambitions artistiques et la seule conductrice du garage.

Henner choisit une autre date, celle liée à “Elegant Iggy”, un épisode diffusé le 19 juillet : “Ceci a été tourné le 12 février 1982, un vendredi. C’était l’un de mes épisodes préférés. J’ai toujours adoré chaque fois que Chris et moi devions faire quelque chose ensemble.

En tant que collègue bourré de cerveau Jim Ignatowski, Christopher Lloyd a remporté son premier des deux Taxi Emmys pour cette sortie de la saison 4. Elaine accepte d’emmener Jim dans une comédie musicale chic, où il l’embarrasse d’abord en lançant “London Bridge Is Falling Down” sur un baby-grand, puis, dans un mouvement typiquement inexplicable de Jim, interprète un opus de Chopin. (L’écrivain de taxi Stan Daniels a joué le rôle.)

“Chris a un autre monde qui a été écrit dans la série”, se souvient Henner avec tendresse. Dans une scène précédente, Jim offre sincèrement cadeau après cadeau (côtelettes d’agneau ?) à Elaine. Le morceau « tumultueux » a presque été coupé, dit-elle, parce que le rire du public faisait durer l’épisode. Mais “c’est là que vous voyez vraiment l’humanité entre eux deux.” La scène est restée.

Henner – dont la revue, The Marilu Henner Show, commence le 29 juillet au Bucks County Playhouse de Pennsylvanie – était également heureux pour une histoire qui a permis à Elaine de s’échapper à la fois du garage et de ces T-shirts de « l’ère du jiggle ». Non pas qu’elle se plaint. “C’était une période dorée dans toutes nos vies”, dit-elle à propos de ses co-vedettes. “C’était une famille, et c’est toujours le cas.” Avec ce genre d’amour, on dirait que tous les épisodes méritent un rappel, tout comme l’opus Chopin de Jim.

