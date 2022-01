Marilyn Bergman, auteur-compositeur primé, décède à 93 ans

Marilyn Bergman, la parolie lauréate d’un Oscar, d’un Emmy et d’un Grammy, qui a écrit des chansons pour certains des films les plus populaires du XXe siècle, est décédée à l’âge de 93 ans. Travaillant en partenariat avec son mari, Alan Bergman, le duo a écrit les paroles de tubes tels que « In the Heat of the Night », « The Way We Were » et « You Don’t Bring Me Flowers ».

Les Bergman, qui ont été intronisés au Songwriters Hall of Fame en 1980, se sont rencontrés à Los Angeles au milieu des années 50, où ils ont commencé à travailler ensemble, marquant l’un de leurs premiers succès avec Frank Sinatra (la chanson titre du LP du chanteur en 1960, Nice ‘n’ Easy.) Moins d’une décennie plus tard, le couple, qui s’est marié en 1958, a lancé une carrière très réussie à Hollywood avec « In the Heat of the Night », co- écrit avec Quincy Jones et interprété par Ray Charles. La chanson est apparue dans le célèbre film de 1967 du même nom.

À la fin des années 60, les Bergman forment un partenariat fructueux avec le compositeur français Michel Legrand, remportant leur premier Oscar pour « Les moulins à vent de votre esprit », écrit pour The Thomas Crown Affair en 1968. L’année suivante, ils ont été nominés pour « Que faites-vous le reste de votre vie ? », qui est apparu dans le film de 1969, The Happy Ending. Ensemble, ils ont également écrit des chansons pour Pieces of Dreams (1970), Best Friends (1982) et Yentil (1983), entre autres.

Le couple a également fréquemment collaboré avec Marvin Hamlisch – peut-être le plus célèbre écrivant la chanson titre du film de 1973, The Way We Were. La chanson, interprétée par Barbra Streisand, est devenue la chanson la plus réussie de 1974 aux États-Unis, tout en remportant un Oscar de la meilleure chanson originale, un Golden Globe et un Grammy Award 1975 pour la chanson de l’année.

Bergman a également co-écrit le Barbra Streisand-Neil Diamant à succès « You Don’t Bring Me Flowers » (1978), alors qu’elle est restée amie avec Streisand tout au long de sa vie, travaillant avec elle sur plusieurs tournées de concerts et émissions spéciales à la télévision.

« L’une des rares femmes dans son domaine lorsqu’elle a commencé à écrire, Bergman est devenue la première femme à occuper le poste de présidente de l’ASCAP, de 1994 à 2009. Dans un rapport, l’actuel président et président de l’ASCAP, Paul Williams, a qualifié Bergman de « l’un des plus grands paroliers qui aient jamais vécu et vraiment de la royauté de l’ASCAP. C’était une brillante compositrice qui, avec son mari, Alan Bergman, nous a donné certaines des paroles les plus belles et les plus durables de tous les temps. Il a poursuivi: «Elle a été une ardente et infatigable défenseure des créateurs de musique, non seulement pendant son mandat en tant que présidente et présidente de l’ASCAP, mais tout au long de sa vie. Notre communauté va regretter son intelligence, son esprit et sa sagesse. Alan, nous pleurons avec toi.

Streisand a également partagé une déclaration sur la perte de son ami et collaborateur. « Marilyn et Alan Bergman étaient comme une famille, ainsi que de brillants paroliers. Nous nous sommes rencontrés il y a plus de 60 ans dans les coulisses d’une petite boîte de nuit et n’avons jamais cessé de nous aimer et de travailler ensemble.

Leurs chansons sont intemporelles, tout comme notre amour. Puisse-t-elle reposer en paix. »

Avec son mari, Bergman a reçu un prix pour l’ensemble de ses réalisations de la National Academy of Songwriters en 1995 et a reçu à la fois un Governor’s Award et un Trustees’ Award de la Recording Academy en 2002 et 2013, respectivement.

Bergman laisse dans le deuil son mari Alan, leur fille Julie et une petite-fille.