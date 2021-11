Marilyn Manson a enfermé des femmes dans une cabine insonorisée – selon un rapport

Un nouveau rapport allègue que Marilyn Manson avait converti une cabine de son en une pièce insonorisée pour torturer psychologiquement les femmes.

Plusieurs personnes qui sont sorties avec Marilyn Manson, de son vrai nom Brian Warner, ont parlé à Rolling Stone de l’abus. Ces sources disent que le chanteur a appelé la pièce convertie sa « chambre des mauvaises filles ».

Dans un tweet en février, Phoebe Bridgers a écrit sur ce que Manson a appelé sa « salle de r*pe ». Ryan Brown, un ancien assistant de Manson, a déclaré que « c’était de notoriété publique que c’était ainsi que tout le monde l’avait appelé ». Manson a nié les allégations portées contre lui, affirmant que « mes relations intimes ont toujours été entièrement consensuelles avec des partenaires partageant les mêmes idées ».

Mais les entretiens avec Rolling Stone mettent en évidence que ces partenaires n’étaient peut-être pas aussi disposés. « Au début, il donnait l’impression que ça avait l’air cool », dit Ashley Morgan Smithline. Elle poursuit le rockeur de choc pour agression sexuelle et emprisonnement illégal. Elle dit que Warner l’a forcée à rester dans l’espace pendant des heures.

« Ensuite, il a rendu cela très punitif. Même si je criais, personne ne m’entendrait. D’abord, vous vous battez, et il aime la lutte. J’ai appris à ne pas me battre, parce que cela lui donnait ce qu’il voulait. Je suis juste allé ailleurs dans ma tête.

L’actrice Esmé Bianco allègue que Warner l’a fréquemment maltraitée, l’a privée de sommeil, l’a électrocutée et l’a fouettée sans son consentement. Elle dit que lors d’un incident terrifiant, Warner l’a poursuivie dans son appartement avec une hache, brisant des trous dans les murs. « C’était un dernier moment pour moi », a déclaré Bianco à Rolling Stone.

L’interview dépeint également une longue histoire d’abus auto-admis de femmes tout au long de sa longue carrière dans les médias. Warner écrit à propos d’avoir abusé d’une femme appelée Nancy dans ses mémoires, la tenant en laisse et la battant sur scène.

« Manson est le genre de personne qui recherche la faiblesse chez les gens », explique une source qui était présente lors de l’enregistrement de Mechanical Animals. «Il trouverait quelque chose qui mettrait quelqu’un si fort qu’il devenait visiblement secoué et bouleversé. Et ce serait la chose qu’il utiliserait chaque fois qu’il leur parlerait. C’était très manipulateur, et c’était désagréable.