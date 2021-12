Marilyn Manson a menacé d’acte odieux le fils d’Evan Rachel Wood, selon elle

Evan Rachel Wood a officiellement déposé des plaintes pour agression sexuelle contre son ex, Marilyn Manson, et il est maintenant rapporté que la rockeuse de choc aurait menacé d’un acte odieux contre son jeune fils. Selon le Daily Mail, des documents juridiques récemment publiés sur la bataille pour la garde de Wood avec Jamie Bell, le père de son fils Jack, âgé de huit ans, contiennent des allégations vraiment répréhensibles. [Please Note: This story contains depictions and allegations of sexual assault and rape.]

À un moment donné, Wood a déclaré devant le tribunal que Manson avait menacé de « f— » son fils de huit ans. Elle a ajouté qu’elle « a pris sa menace au sérieux, alors et maintenant ». Dans les documents juridiques, Wood qualifie Manson de « délinquant présumé » et déclare qu’elle a « extrêmement peur » de lui. « J’ai subi des blessures physiques et émotionnelles graves et traumatisantes entre ses mains, et je crains qu’il ne cherche à se venger de moi pour avoir témoigné en me faisant du mal, à moi, à notre fils et aux membres de ma famille. D’après mon expérience, l’agresseur présumé est très agressif. et a toujours dit clairement qu’il allait ruiner ma vie. »

Manson fait actuellement face à un certain nombre d’allégations d’agression sexuelle. Récemment, l’actrice de Game of Thrones, Esme Bianco, a déposé une plainte pour agression sexuelle contre Manson, affirmant que la chanteuse l’avait violée au cours de leur brève relation. Il fait également face à des allégations d’agression distinctes de la part d’une autre ex-petite amie anonyme, qui a également déposé une plainte contre lui. Le nouvel examen de la relation de Manson a commencé en février, lorsque Wood l’a nommé son agresseur. Écrivant dans un article sur les réseaux sociaux, Wood a déclaré: « Le nom de mon agresseur est Brian Warner, également connu dans le monde sous le nom de Marilyn Manson. Il a commencé à me soigner quand j’étais adolescent et m’a horriblement maltraité pendant des années. » Elle a poursuivi en ajoutant: « Je suis ici pour exposer cet homme dangereux et appeler les nombreuses industries qui lui ont permis, avant qu’il ne ruine d’autres vies. Je suis aux côtés des nombreuses victimes qui ne se taisent plus. »

Manson avait également fait face à des accusations de voies de fait à la suite d’un incident de 2019, dans lequel il est accusé de « [shooting] sa morve » sur une camérawoman qui filmait son concert. En juillet, le rockeur de choc s’est rendu après de récentes accusations d’agression, puis a été libéré sans caution. Manson s’est rendu au LAPD dans l’enceinte d’Hollywood, ce qui a été accepté par le New Hampshire police, où les accusations de voies de fait ont été déposées.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org