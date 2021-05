Marilyn Manson ajoute un nouveau procès pour viol

Bien que le nom de la femme ne soit pas sorti, on sait que la relation aurait eu lieu en 2011 et que le procès contre Manson C’est pour viol, en plus de l’avoir obligée à regarder une vidéo dans laquelle le chanteur abuse d’un adepte.

Le procès a été déposé devant le tribunal de Los Angeles et assure qu’il a eu une relation amoureuse avec le chanteur. Dans la plainte, la femme l’accuse de l’avoir “violée et agressée sexuellement à plusieurs reprises”.

Marilyn Manson (Instagram / Marilyn Manson)

Selon la plainte, Manson Il lui a montré une vidéo dans laquelle il attache une jeune fan à une chaise pour l’humilier et l’insulter, avant de la forcer à boire un verre d’urine et de la menacer avec un pistolet.

Un membre de l’environnement Manson a démenti les accusations vendredi, tandis qu’une source proche du chanteur a assuré que la vidéo était “un court métrage de fiction” dans lequel une actrice adulte apparaît et n’a jamais été montrée.