1 novembre 2021 / Publié par : Mieka

Je peux difficilement penser à une trinité plus impie que The Kardashian anciennement connu sous le nom de Kanye West, Marilyn Manson, et Justin Bieber, blottis les uns contre les autres en prière et portant tout le présentoir de vente chez Sheets-R-Us, mais je suppose que c’est ce qui passe pour une église de nos jours. Selon la page six, vous a ressuscité ses concerts du service du dimanche et lors d’un concert organisé hier sur un toit non divulgué quelque part à LA, sa nouvelle amie Marilyn a dirigé un cercle de prière. Justin a également lu une prière dans laquelle il remerciait Dieu pour les oiseaux alors qu’il devrait prier pour le but de Dieu lorsqu’il se déplace enfin vers Marilyn. « Seigneur, donne-moi la force de reculer de 10 pieds, je n’essaie pas d’être frappé par l’éclairage d’un autre mec en ce dimanche, Amen! »

Comme le rapporte Page Six, « depuis le début de cette année, au moins 15 femmes ont accusé [Manson] de divers niveaux d’abus sexuels, psychologiques et physiques. Alors bien sûr, « un livestream complet du service a été présenté sur Triller et Fite TV, et est disponible en téléchargement pour 9,99 $ », vous savez, 6,66 $ à l’envers !

L’amitié naissante de Kanye West avec Marilyn Manson continue de prospérer. Le rappeur « Jesus Walks » a invité le rockeur de choc à se joindre à lui et à son ami Justin Bieber pour un cercle de prière lors du service du dimanche à Halloween. Le trio improbable a été vu enroulant ses bras l’un autour de l’autre alors qu’ils inclinaient la tête en prière. Ils portaient du blanc de la tête aux pieds pour le rassemblement religieux. Le trio improbable a été vu enroulant ses bras l’un autour de l’autre alors qu’ils inclinaient la tête en prière. Ils portaient du blanc de la tête aux pieds pour le rassemblement religieux. « Merci pour votre pouvoir, merci pour votre grâce, merci pour votre paix, merci pour votre pardon », peut-on entendre Bieber, 27 ans, dans un clip partagé sur Twitter alors qu’une chorale gospel chante derrière lui.

Écoute, je ne veux pas appeler ça une secte. Ce n’est pas plus sectaire que la plupart des religions. Mais sur une échelle allant du catholicisme à la scientologie, je devrais mettre le service du dimanche de Ye quelque part juste au nord de Heaven’s Gate. Je veux dire, il a les chaussures laides alignées et tout.

Voici Justin, Marilyn et Ye invoquant la bête aux trois egos.

justin bieber récite actuellement une prière à haute voix remerciant dieu d’avoir créé des oiseaux, des arbres et tous les animaux entourés de marilyn manson, kanye west et roddy rich pic.twitter.com/3OOgh1vw52 – KENNY BEAR (@RapDose) 31 octobre 2021

kanye west (sans sourcils) a amené marilyn manson à son service du dimanche pic.twitter.com/28J7ZSgtLj – mariano 🦦 (@oscos) 31 octobre 2021

Regardez, c’est le père, le fils et la merde, qu’est-ce que c’est ? Les gens, CONNAISSEZ LES SIGNES. Si vos amis ou vos proches commencent à se raser les sourcils et à traîner dans les buanderies des hôtels, il est peut-être temps d’intervenir. Peut-être appeler un « vrai » prêtre ou quelque chose du genre. Il se passe quelque chose d’indiciblement impie.

Photo : Youtube