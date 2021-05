Marilyn Manson poursuivie par une ancienne assistante pour agression sexuelle – “ J’étais sa propriété ”

Marilyn Manson est poursuivie par une ancienne assistante qui dit avoir été traitée comme une propriété.

Ashley Walters, 37 ans, poursuit le rockeur de choc pour agression sexuelle, coups et harcèlement. Sa plainte rejoint un chœur d’autres femmes qui ont allégué que la chanteuse était abusive envers elles.

Le procès de Walters a été déposé mardi devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles. La plainte dit que Manson a souvent eu des accès de violence, a fait travailler Walters pendant 48 heures d’affilée et a dit à des amis qu’ils pouvaient l’embrasser et la peloter.

Le procès de Walters fait suite à celui d’une autre actrice, Esmé Bianco, qui dit avoir été agressée sexuellement, fouettée et électrocutée au cours de sa relation avec la chanteuse. Depuis que les allégations se sont révélées aux yeux du public, Manson a été abandonné par son manager et son agence artistique. Il fait également actuellement l’objet d’une enquête du département du Sherriff du comté de Los Angeles sur des allégations de violence domestique.

Selon Walters, elle a rencontré Manson en mai 2010 après l’avoir contactée sur MySpace. Marilyn Manson a été poursuivie cette semaine pour l’avoir prétendument agressée sexuellement.

Le photographe de 26 ans a d’abord pensé que c’était une blague, mais il lui a rapidement proposé une collaboration potentielle. Walters dit qu’elle a sauté sur l’occasion et a visité la maison de Manson à West Hollywood pour discuter du projet.

«Walters a essayé de partir vers 2 heures du matin, après que son assistant et ses camarades de groupe soient rentrés chez eux, mais Manson a déclaré que le parking où il lui avait dit de se garer était fermé jusqu’à 7 heures du matin. Puis il a demandé à faire une séance photo et à un moment donné, Walters a demandé à Walters d’enlever sa chemise », indique le procès. Walters dit qu’elle n’était pas opposée à l’art provocateur en théorie, «mais à la manière dont [Manson] a insisté pour qu’elle fasse une pause.

Walters a gardé son soutien-gorge, et quand Manson a fini de prendre des photos, le procès dit qu’il l’a poussée sur son lit, l’a épinglée et a essayé de l’embrasser. Manson «s’est ensuite déplacée derrière Walters et s’est mordu l’oreille en lui saisissant la main et en la plaçant dans ses sous-vêtements», lit-on dans la plainte.

Walters dit qu’elle a pu rouler du lit, et dès que le parking s’est ouvert, elle est partie et s’est dirigée vers sa voiture. Elle dit qu’elle est restée en contact avec Manson après ces effets, et trois mois plus tard, il lui a demandé d’être son assistante personnelle. Il a offert le double du salaire qu’elle gagnait dans une société de production et a promis que le concert impliquerait des projets artistiques et des voyages.

Walters dit qu’elle a vécu dans la peur de ses accès de colère, qui consistaient à jeter de la vaisselle ou à la pousser contre le mur. Walters allègue également qu’elle a été confrontée à des menaces constantes, notamment en lui envoyant par courrier électronique une photo de la coupure de Bianco et en disant: “ voyez ce qui se passe? ”