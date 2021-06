Marilyn Manson se rendra à la police pour agression présumée

M

arilyn Manson serait sur le point de se transformer en policier pour un mandat d’arrêt actif émis en octobre 2019.

Selon la police de Gilford, les avocats de M. Manson ont accepté que la star se rende sur mandat à Los Angeles.

Le chef de la police de Gilford, Anthony Bean Burpee, a déclaré que le rockeur devrait désormais se présenter au service de police de Los Angeles et qu’il aurait une date d’audience à travers le pays dans le New Hampshire.

Si l’homme de 52 ans se transforme en service de police de Los Angeles, une mise en accusation pourrait être prévue dès la mi-août.

LIRE LA SUITE

L’incident s’est produit lors de la tournée Hell Never Dies de M. Manson avec Rob Zombie au Bank of New Hampshire Pavilion en août 2019.

Une vidéaste, qui avait été sous-traitée pour enregistrer le concert, a affirmé que pendant le spectacle, le chanteur avait décidé de lui “tirer sa morve”.

L’incident a ensuite été soutenu par d’autres spectateurs qui se trouvaient à proximité dans la zone de la fosse de la scène.

La police de Gilford avait émis deux mandats d’arrêt et il a été rendu public en mai.

Dans une publication sur Facebook du service de police de Gilford, ils ont déclaré: «Le service de police de Gilford a un mandat d’arrêt actif contre Brian Hugh Warner (alias: Marilyn Manson) pour deux chefs d’accusation de délit de classe A Simple Assault résultant d’un incident de 2019 à la Banque de Pavillon du New Hampshire. Les agressions présumées impliquaient un vidéaste.

« M. Warner, son agent et son conseiller juridique sont au courant du mandat depuis un certain temps et il n’a fait aucun effort pour retourner dans le New Hampshire pour répondre aux accusations en instance. »

M. Burpee a déclaré qu’il pensait que le fait de partager le mandat sur Facebook faisait pression sur M. Manson pour qu’il réponde à l’affaire.

Ce n’est pas le seul problème juridique auquel M. Manson est confronté.

L’avocat de M. Manson a qualifié les allégations de “prouvablement fausses”.

Le label et les agents de M. Manson l’ont lâché à l’époque.

En réponse aux allégations de février, il a écrit sur Instagram qu’il s’agissait d'”horribles distorsions de la réalité”.