Marilyn Manson vend sa maison à Hollywood pour 1 835 000 $

Marilyn Mansona déchargé son manoir dans les collines d’Hollywood quelques semaines seulement après l’avoir répertorié … TMZ l’a appris.

Le rockeur de choc vient de vendre son coussin de 3 chambres pour 1 835 000 $ cette semaine … après l’avoir mis sur le marché en octobre pour 1,75 million de dollars … il a donc obtenu environ 5% au-dessus du prix demandé initial.

Les anciennes fouilles de Marilyn présentent des plafonds avec poutres de 20 pieds et deux suites principales, dotées de leurs propres salles de bains carrelées et de leurs dressings. L’endroit mesure 2 711 pieds carrés et est entouré de patios et de jardins privés.

Le pad a également des portes françaises, des rampes en fer forgé sur l’escalier, le garage a été converti en salle de gym, et il y a un studio d’enregistrement et un bureau à domicile.

A noter… ce n’est PAS l’endroit MM femmes prétendument enfermées dans une pièce insonorisée… comme nous l’avons signalé, qui serait descendu dans son appartement de West Hollywood. Ainsi, le nouveau propriétaire n’a pas à s’inquiéter de tout cela.

Jon Grauman de l’Agence avait la liste.