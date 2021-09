Marilyn Monroe Movie Blonde de Netflix: 9 choses rapides que nous savons sur le film Ana De Armas

La blonde de Netflix explore Marilyn Monroe comme “une figure centrale dans un conte de fées”, selon Andrew Dominik

Comme nous l’avons déjà noté, la blonde d’Andrew Dominik ne s’en tiendra pas aux faits en ce qui concerne la vie tragique de Marilyn Monroe. Bien que cette décision divisera probablement le public, le cinéaste a clairement indiqué au fil des ans qu’il souhaitait que son film soit considéré comme un conte de fées fastueux – une exploration de la beauté et des terreurs de la célébrité, ainsi que des merveilles et des malheurs qui l’accompagnent. étant un succès si singulier et envoûtant.

Comme le réalisateur l’a détaillé 10 ans avant ScreenDaily, Marilyn Monroe “incarne toutes les injustices infligées au féminin” et il la considère comme “une Cendrillon, destinée à vivre parmi les cendres”. Autant dire qu’Andrew Dominik a de grandes ambitions pour cette adaptation dramatique, et il ne nous a donné qu’un petit avant-goût de ce que nous obtiendrons avec son film. Le produit final sera-t-il à la hauteur de tous ces espoirs et de ces hauteurs ? On verra.

Voici la citation complète du réalisateur :